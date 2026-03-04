All’Insubria la sesta edizione del Master in General Management pensato per chi lavora

Al via la sesta edizione del Master in General Management dell’Università dell’Insubria, promosso dal Dipartimento di Economia e diretto dai professori Anna Pistoni e Stefano Amelio, con docenti dell’Ateneo ed esperti dal mondo professionale. Il percorso è pensato per chi vuole acquisire o rafforzare competenze manageriali senza interrompere l’attività professionale, grazie a una formula formativa che integra lezioni in presenza e attività online.

«Il master nasce con l’obiettivo di fornire strumenti operativi per affrontare le sfide gestionali delle organizzazioni contemporanee – spiegano Anna Pistoni e Stefano Amelio – La struttura del percorso permette di conciliare studio e lavoro e di applicare subito le competenze acquisite grazie al confronto con casi aziendali e allo sviluppo di un progetto finale in impresa».

Il master si rivolge a laureati triennali o quadriennali – o con titoli equivalenti conseguiti in Italia o all’estero – provenienti da ambiti giuridici, scientifici, tecnici o medici e con almeno un anno di esperienza lavorativa. L’ammissione avviene tramite valutazione del curriculum e dei contenuti della domanda.

Il programma è orientato a chi desidera lavorare nelle direzioni funzionali, divisionali o generali di organizzazioni pubbliche e private, con particolare attenzione alle Pmi manifatturiere e dei servizi, anche finanziari, e alle società di consulenza. Il percorso formativo prevede 60 crediti complessivi: 47 dedicati alla didattica (329 ore) e 13 a un field project, un progetto sviluppato in collaborazione con un’azienda al termine delle lezioni.

Tra i principali temi affrontati: management e strategia, bilancio e disclosure non finanziaria, cost accounting, budget e reporting, corporate finance, organizzazione e gestione delle persone, supply chain, marketing, sistemi informativi e digitalizzazione, diritto societario e contrattualistica, con un modulo dedicato a cybersecurity e privacy management.

L’organizzazione didattica è pensata per chi lavora, con formula blended: una parte delle lezioni si svolge in presenza il sabato, con frequenza mensile, una parte online con moduli serali e una quota è dedicata ad attività individuali e assignment.

La durata complessiva è di 15 mesi, con avvio ad aprile 2026 e conclusione entro luglio 2027.

La domanda di ammissione deve essere presentata tramite procedura online entro le ore 12 del 15 aprile. Maggiori informazioni al sito, o all’email: mastergm@uninsubria.it