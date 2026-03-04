Varese News

All’Insubria la sesta edizione del Master in General Management pensato per chi lavora

Iscrizioni entro il 15 aprile per un percorso orientato alle esigenze delle imprese e che concilia lo studio con gli impegni quotidiani, con docenti del Dipartimento di Economia ed esperti dal mondo professionale

Al via la sesta edizione del Master in General Management dell’Università dell’Insubria, promosso dal Dipartimento di Economia e diretto dai professori Anna Pistoni e Stefano Amelio, con docenti dell’Ateneo ed esperti dal mondo professionale. Il percorso è pensato per chi vuole acquisire o rafforzare competenze manageriali senza interrompere l’attività professionale, grazie a una formula formativa che integra lezioni in presenza e attività online.

«Il master nasce con l’obiettivo di fornire strumenti operativi per affrontare le sfide gestionali delle organizzazioni contemporanee – spiegano Anna Pistoni e Stefano Amelio – La struttura del percorso permette di conciliare studio e lavoro e di applicare subito le competenze acquisite grazie al confronto con casi aziendali e allo sviluppo di un progetto finale in impresa».

Il master si rivolge a laureati triennali o quadriennali – o con titoli equivalenti conseguiti in Italia o all’estero – provenienti da ambiti giuridici, scientifici, tecnici o medici e con almeno un anno di esperienza lavorativa. L’ammissione avviene tramite valutazione del curriculum e dei contenuti della domanda.

Il programma è orientato a chi desidera lavorare nelle direzioni funzionali, divisionali o generali di organizzazioni pubbliche e private, con particolare attenzione alle Pmi manifatturiere e dei servizi, anche finanziari, e alle società di consulenza. Il percorso formativo prevede 60 crediti complessivi: 47 dedicati alla didattica (329 ore) e 13 a un field project, un progetto sviluppato in collaborazione con un’azienda al termine delle lezioni.

Tra i principali temi affrontati: management e strategia, bilancio e disclosure non finanziaria, cost accounting, budget e reporting, corporate finance, organizzazione e gestione delle persone, supply chain, marketing, sistemi informativi e digitalizzazione, diritto societario e contrattualistica, con un modulo dedicato a cybersecurity e privacy management.

L’organizzazione didattica è pensata per chi lavora, con formula blended: una parte delle lezioni si svolge in presenza il sabato, con frequenza mensile, una parte online con moduli serali e una quota è dedicata ad attività individuali e assignment.

La durata complessiva è di 15 mesi, con avvio ad aprile 2026 e conclusione entro luglio 2027.

La domanda di ammissione deve essere presentata tramite procedura online entro le ore 12 del 15 aprile. Maggiori informazioni al sito, o all’email: mastergm@uninsubria.it

Pubblicato il 04 Marzo 2026
