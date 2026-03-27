All’Isis Newton di Varese un percorso formativo sull’IA per una didattica più consapevole e inclusiva

C’è un momento in cui la formazione smette di essere solo aggiornamento e diventa esperienza viva, capace di lasciare il segno. È ciò che è accaduto giovedì scorso, 26 marzo 2026, presso l’aula Mentasti dell’ISIS Newton di Varese, dove l’UCIIM Varese – sezione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici” – ha dato vita a qualcosa di più di un semplice corso: un laboratorio di idee, visioni e strumenti per la scuola di domani.

Grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Daniele Marzagalli, una trentina di docenti provenienti da diversi istituti della provincia ha partecipato al primo percorso provinciale a numero chiuso, vivendo due ore intense, partecipate, autentiche.

Il titolo del percorso – “Sperimentare l’IA per rimanere umani” – non è stato solo un tema, ma una promessa mantenuta. Una sfida educativa che ha preso forma attraverso l’incontro tra teoria e pratica, tra riflessione e operatività.

A guidare questo viaggio, un team di formatori di alto profilo: Fabio Folla, docente esperto di Intelligenza Artificiale e docente esterno all’Accademia di Brera di Milano; il prof. Fabrizio Zago, Consigliere Nazionale UCIIM ed esperto di Educazione Civica e IA; insieme alla guida formativa del presidente UCIIM Varese Filippo Tomasello e della prof.ssa Lucia Ferrantelli, consigliere della sezione.

Fin dai primi momenti si è respirato un clima di partecipazione vera: domande, confronto, entusiasmo. Non un pubblico passivo, ma una comunità professionale in dialogo, desiderosa di comprendere e di portare nella propria quotidianità strumenti concreti e immediatamente spendibili nelle classi.

L’Intelligenza Artificiale, spesso percepita come distante o complessa, è diventata accessibile, concreta, persino familiare. Non come sostituto dell’educazione, ma come alleata consapevole. Non come rischio da temere, ma come opportunità da governare con competenza e responsabilità.

È proprio qui che si coglie il valore distintivo dell’UCIIM: offrire percorsi formativi che non si limitano a trasmettere contenuti, ma accompagnano i docenti in una crescita professionale e umana, capace di incidere realmente nella pratica didattica.

Un altro elemento di rilievo è il riconoscimento ufficiale: i corsi UCIIM sono accreditati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, garanzia di qualità e serietà formativa.

Ma ciò che rende davvero speciale questa esperienza è il senso di appartenenza che si crea. Partecipare a un percorso UCIIM significa entrare in una rete di docenti che condividono valori, visione educativa e passione per l’insegnamento. Significa non sentirsi soli davanti alle sfide della scuola contemporanea. Quella di giovedì è stata solo la prima tappa. Ma è già chiaro che si tratta dell’inizio di un cammino importante, capace di coinvolgere, formare e ispirare.

Perché oggi più che mai, la scuola ha bisogno di docenti preparati. Ma soprattutto ha bisogno di docenti consapevoli, capaci di usare le nuove tecnologie senza perdere di vista ciò che conta davvero: l’umanità.

E in questo, UCIIM Varese sta indicando una strada