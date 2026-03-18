Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Allo Spazio Arte Farioli di Busto Arsizio la mostra “Fare creativamente: materia, segno, parola”

L’appuntamento è per venerdì 20 marzo con l’inaugurazione della mostra curata da Giada Collauto

spazio arte farioli busto arsizio

Prende il via a Busto Arsizio il secondo ciclo di iniziative del progetto “Artisti (in)consapevoli”, promosso da Auser Insieme Busto Arsizio e Spazio Arte C. Farioli, in collaborazione con Spazio Ars e Propositi di Filosofia.

L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle 17.30 allo Spazio Arte C. Farioli, con l’inaugurazione della mostra “Fare creativamente: materia, segno, parola”, curata da Giada Collauto. L’esposizione mette al centro il fare artistico come pratica viva e partecipativa, attraverso tre percorsi distinti: la materia in trasformazione di Emanuela Cerana, il segno di Flavio Fracasso e la parola di Maria Cristina Graziani.

Tre linguaggi diversi che dialogano tra loro, dando forma a un racconto che unisce interiorità ed esperienza, valorizzando pratiche artistiche nate fuori dai percorsi accademici ma capaci di aprirsi a una dimensione collettiva.

L’inaugurazione sarà accompagnata dall’arpa di Matilde Grassi. Il progetto proseguirà poi con laboratori espressivi e momenti di riflessione aperti alla cittadinanza, tra cui incontri dedicati a scrittura, arte e filosofia.

Tutte le attività sono gratuite e pensate per favorire partecipazione, confronto e condivisione attraverso i linguaggi dell’arte.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.