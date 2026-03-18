Allo Spazio Arte Farioli di Busto Arsizio la mostra “Fare creativamente: materia, segno, parola”
L’appuntamento è per venerdì 20 marzo con l’inaugurazione della mostra curata da Giada Collauto
Prende il via a Busto Arsizio il secondo ciclo di iniziative del progetto “Artisti (in)consapevoli”, promosso da Auser Insieme Busto Arsizio e Spazio Arte C. Farioli, in collaborazione con Spazio Ars e Propositi di Filosofia.
L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle 17.30 allo Spazio Arte C. Farioli, con l’inaugurazione della mostra “Fare creativamente: materia, segno, parola”, curata da Giada Collauto. L’esposizione mette al centro il fare artistico come pratica viva e partecipativa, attraverso tre percorsi distinti: la materia in trasformazione di Emanuela Cerana, il segno di Flavio Fracasso e la parola di Maria Cristina Graziani.
Tre linguaggi diversi che dialogano tra loro, dando forma a un racconto che unisce interiorità ed esperienza, valorizzando pratiche artistiche nate fuori dai percorsi accademici ma capaci di aprirsi a una dimensione collettiva.
L’inaugurazione sarà accompagnata dall’arpa di Matilde Grassi. Il progetto proseguirà poi con laboratori espressivi e momenti di riflessione aperti alla cittadinanza, tra cui incontri dedicati a scrittura, arte e filosofia.
Tutte le attività sono gratuite e pensate per favorire partecipazione, confronto e condivisione attraverso i linguaggi dell’arte.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.