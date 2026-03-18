Allo Spazio Arte Farioli di Busto Arsizio la mostra “Fare creativamente: materia, segno, parola”

Prende il via a Busto Arsizio il secondo ciclo di iniziative del progetto “Artisti (in)consapevoli”, promosso da Auser Insieme Busto Arsizio e Spazio Arte C. Farioli, in collaborazione con Spazio Ars e Propositi di Filosofia.

L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle 17.30 allo Spazio Arte C. Farioli, con l’inaugurazione della mostra “Fare creativamente: materia, segno, parola”, curata da Giada Collauto. L’esposizione mette al centro il fare artistico come pratica viva e partecipativa, attraverso tre percorsi distinti: la materia in trasformazione di Emanuela Cerana, il segno di Flavio Fracasso e la parola di Maria Cristina Graziani.

Tre linguaggi diversi che dialogano tra loro, dando forma a un racconto che unisce interiorità ed esperienza, valorizzando pratiche artistiche nate fuori dai percorsi accademici ma capaci di aprirsi a una dimensione collettiva.

L’inaugurazione sarà accompagnata dall’arpa di Matilde Grassi. Il progetto proseguirà poi con laboratori espressivi e momenti di riflessione aperti alla cittadinanza, tra cui incontri dedicati a scrittura, arte e filosofia.

Tutte le attività sono gratuite e pensate per favorire partecipazione, confronto e condivisione attraverso i linguaggi dell’arte.