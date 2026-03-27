Allo spazio Yak di Varese lo spettacolo “Valeria e Youssef”

Valeria e Youssef segna il ritorno a Spazio YAK di due importanti artisti della città: Angela Demattè, autrice del testo, e Andrea Chiodi, regista. Lo spettacolo racconta la vera storia di Valeria Collina e di suo figlio Youssef Zaghba, uno dei terroristi coinvolti nell’attentato di Londra del 3 giugno 2017. Dall’incontro tra Angela e Valeria nasce questo spettacolo.

Un intenso dialogo tra una madre e il figlio ventenne attratto dal fondamentalismo religioso, diventando una profonda riflessione sul bisogno di senso, sulla fede e sulle responsabilità educative del nostro tempo.

SINOSSI DELLO SPETTACOLO

Questa è la storia di Valeria e di suo figlio Youssef, del loro amore incondizionato e della fede all’Islam, che pure li lega. Valeria non è nata musulmana, si è convertita per amore di un uomo, l’ha fatto con convinzione e determinazione, e ha poi educato i suoi figli a quella fede. L’adesione all’Islam di Valeria è un’evoluzione della sua personale ricerca di senso, di totalità, iniziata ancor prima di sposarsi, ai tempi dell’esperienza del Terzo teatro. Youssef ora ha vent’anni, e anche lui è in cerca della stessa totalità, di una pienezza di significati, ha sete di giustizia sociale e pretende per sé e per il mondo una dimensione sacra. Madre e figlio si confrontano. Il dialogo tra i due è serrato, i pensieri sono profondi, le domande dense di aspettativa. Ma qualcosa non è come Valeria l’aveva immaginata, c’è una zona d’ombra inquietante e spaventosa nelle parole di Youssef. Mentre parla con lui, si rende conto che, nel suo percorso verso la conversione a una fede che credeva grande e potente, ha rimosso la parte laica di sé e non ha trasmesso a suo figlio categorie di pensiero fondanti. Quello stesso figlio, ora, chiede risposte e relazione, ma ha nuovi maestri: sono i propagandisti del mondo musulmano radicalizzato. Al centro dello spettacolo c’è il tentativo di una madre di comprendere e fermare la deriva radicale del figlio. Ma anche l’espressione delle terribili conseguenze della ricerca e del bisogno di senso di un ragazzo di vent’anni, e un’intensa riflessione sulle manipolazioni di un sistema di potere che usa il sacro per affermare se stesso. Andrea Chiodi firma la regia di questo emozionante spettacolo, scritto da Angela Demattè, che vede protagonisti Mariangela Granelli e Ugo Fiore.

CREDITI SPETTACOLO

di Angela Dematté, regia Andrea Chiodi

con Mariangela Granelli e Ugo Fiore

scene Guido Buganza

luci Cesare Agoni, costumi Ilaria Ariemme, video Sergio Fabio Ferrari

musiche Daniele D’Angelo, assistente alla regia Elisa Grilli

produzione Centro Teatrale Bresciano, in collaborazione con Teatro Giuditta Pasta di Saronno

VALERIA E YOUSSEF

SABATO 28 MARZO ore 21.00 e DOMENICA 29 MARZO ore 17.00

SPAZIO YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese

SPETTACOLO DI PROSA

COSTO BIGLIETTI ONLINE ONLINE

Intero: 12€ + prevendita

Ridotto: 8€ + prevendita

Ridotto under 18: 6€ + prevendita

COSTO BIGLIETTI IN CASSA

Intero: 14€

Ridotto: 10€

Ridotto under 18: 8€

Più informazioni su www.spazioyak.it