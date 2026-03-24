All’Università dell’Insubria un seminario dedicato alle donne scrittrici: protagonista Ipazia
Ha preso il via, nel Corso in Scienze della Comunicazione, il nuovo Seminario tenuto dall’italianista Rosanna Pozzi, impegnata nello studio e nella valorizzazione della scrittura femminile
Il 23 marzo, ha preso avvio all’Università dell’Insubria, presso il Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, un nuovo e importante Seminario dedicato alla Letteratura italiana delle donne, tenuto dall’italianista Rosanna Pozzi, da tempo impegnata nello studio e nella valorizzazione della scrittura femminile.
Nel corso della sua attività di ricerca, Pozzi ha dedicato particolare attenzione alla figura di Ipazia, anche attraverso l’analisi del testo teatrale a lei ispirato da Mario Luzi, oltre che alla raccolta poetica Ritratti in controcanto di Marisa Ferrario Denna (Busto Arsizio 1945-2016), poetessa apprezzata a livello locale e nazionale, nota soprattutto per aver vinto nel 1987 il premio Montale per la raccolta inedita Geometriche associazioni in cucina e per aver pubblicato una raccolta poetica interamente dedicata a scrittrici e poetesse.
A presentare il corso è stata la Direttrice del DISUIT dell’Università dell’Insubria, prof.ssa Paola Biavaschi, che, in collaborazione con la prof.ssa Barbara Pozzo, titolare della Cattedra Unesco “Uguaglianza di genere e diritti delle donne nella società multiculturale” dal 2018 promuove attivamente la cultura della parità di genere: un principio ancora oggi molto discusso sul piano teorico, ma non sempre pienamente realizzato nella pratica sociale.
Il Seminario si articola in quattro lezioni e offre una panoramica ampia e approfondita su l’altro canone della letteratura italiana, quello femminile, spesso poco noto, poco studiato e raramente valorizzato nei corsi monografici accademici, così come nei manuali scolastici del passato e del presente.
Il percorso intende riportare alla luce un patrimonio letterario sommerso che attraversa i secoli, dal 1250 fino ai giorni nostri.
Le lezioni danno infatti spazio a numerose autrici, da Nina Siciliana a Compiuta Donzella, da Veronica Franco a Daria Menicanti, da Betarice di Pian degli Ontani, poetessa pastora a Cristina Campo, poetessa dell’ermetismo fiorentino. Non mancano, inoltre, interventi di relatori esterni, che approfondiranno la produzione di importanti poetesse e narratrici del Novecento, come Daria Menicanti ed Elsa Morante, contribuendo a restituire complessità e ricchezza a una tradizione troppo a lungo marginalizzata o negata.
Un approfondimento speciale è dedicato alla vita e alle opere di Marisa Ferrario Denna, poetessa, docente e animatrice culturale nota e amata nel territorio di Busto Arsizio e non solo, autrice tra le altre di una raccolta poetica, Ritratti in controcanto (Nomos Edizioni) totalmente dedicata alle donne della letteratura e dell’arte, della storia e del mito.
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