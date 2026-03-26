Altro che commentare il referendum, “il sindaco di Gallarate pensi alle buche nelle strade”
Dopo il video-commento di Andrea Cassani, la lista civica Obiettivo Comune critica e richiama alla cura della città. "Dovrebbe dedicarsi a fare il lavoro per cui e' pagato e non il politologo se non addirittura l'improbabile costituzionalista"
«Via Torino, viale Lombardia, viale Milano e in ultimo via Varese. Lo stato del manto stradale di ampi tratti di queste vie è, come si vede, messo malissimo da anni di incuria e scarse risorse dedicate alla manutenzione per spenderle su altro».
Lo denuncia la lista civica Obiettivo Comune Gallarate, con documentazione fotografica da quattro assi in zone diverse della città (nei giorni scorsi era stata postata anche un’immagine di via Venegoni, dove l’asfalto sta facendo ricomparire la vecchia pavimentazione in cubetti di porfido).
Lo stato delle strade gallareatesi viene segnalato all’interno di un comunicato che prende le mosse dal video-commento del sindaco Andrea Cassani sull’esito del referendum: il sindaco ha rilanciato la lettura secondo cui il No sarebbe espressione del Sud (il Sì ha invece vinto in Veneto, Lombardia, Friuli).
Di seguito il comunicato completo firmato dai direttivo di Ocg.
Abbiamo ascoltato le parole del sindaco a commento, inutile e fuori dalle sue competenze, sull’esito del referendum costituzionale. Secondo lui “il nord produttivo e trainante ha votato per il cambiamento” mentre “il centrosud conservatore e borbonico e che ha il maggior numero di detenuti” rispetto ai nordisti, “si oppone”. Insomma secondo lei è colpa dei meridionali se non si vuole una giustizia giusta. Ma lo era quella prevista dalla vittoria del Sì? A giudicare da cosa accade a Roma da lunedi sembrerebbe proprio di no. In ogni caso caro sindaco Cassani lei, ma anche la sua maggioranza, dovrebbe dedicarsi a fare il lavoro per cui e’ pagato e non il politologo se non addirittura l’improbabile costituzionalista.
Le foto in sequenza sono infatti tratte da quattro vie iconiche della città e ricordano il nord produttivo di cui ha parlato. Via Torino, viale Lombardia, viale Milano e in ultimo via Varese.
Lo stato del manto stradale di ampi tratti di queste vie è, come si vede, messo malissimo da anni di incuria e scarse risorse dedicate alla manutenzione per spenderle su altro. Ma ce ne sono moltissime altre in città combinate cosi se solo trovasse il tempo di percorrerle ogni tanto uscendo da palazzo tra un video e l’altro.
Vede Cassani secondo noi il cambiamento che i gallaratesi avrebbero gradito in questi suoi 10 anni di amministrazione, qui come altrove a prescindere dalla loro provenienza perché Ocg non è razzista, sarebbe stato prendersi cura principalmente di queste cose. In silenzio e senza proclami. Prendiamo atto che non lo ha fatto e che ora torna ad avercela coi “terroni” che, inutile ricordarglielo, non può remigrare. Ocg continua a lavorare per costruire un progetto civico serio e utile alla città lontano anni luce da una politica cieca e sorda ai veri bisogni della gente in mezzo alla quale noi stiamo ogni giorno.
Firmato: il direttivo ocg con Matta, Maffiolini, Asnaghi, Morazzoni, Stanzione, Puricelli, Zanoni, Parachini e il consigliere comunale Gnocchi
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