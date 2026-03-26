Altro che commentare il referendum, “il sindaco di Gallarate pensi alle buche nelle strade”

«Via Torino, viale Lombardia, viale Milano e in ultimo via Varese. Lo stato del manto stradale di ampi tratti di queste vie è, come si vede, messo malissimo da anni di incuria e scarse risorse dedicate alla manutenzione per spenderle su altro».

Lo denuncia la lista civica Obiettivo Comune Gallarate, con documentazione fotografica da quattro assi in zone diverse della città (nei giorni scorsi era stata postata anche un’immagine di via Venegoni, dove l’asfalto sta facendo ricomparire la vecchia pavimentazione in cubetti di porfido).

Lo stato delle strade gallareatesi viene segnalato all’interno di un comunicato che prende le mosse dal video-commento del sindaco Andrea Cassani sull’esito del referendum: il sindaco ha rilanciato la lettura secondo cui il No sarebbe espressione del Sud (il Sì ha invece vinto in Veneto, Lombardia, Friuli).

Di seguito il comunicato completo firmato dai direttivo di Ocg.