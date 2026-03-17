“Altro che degrado, sul Campo della Promessa si dimenticano i valori ambientali e quanto già fatto”

Il “Campo della Promessa” di Lonate Pozzolo come area degradata? Un’immagine distorta, dice Walter Girardi, guida ambientale del Parco del Ticino, lonatese ed ex coordinatore dell’Ecomuseo della brughiera di Malpensa.

Girardi interviene a margine del dibattito innescato dalla mostra per il centenario del campo d’aviazione “battezzato” da D’Annunzio, allestita meritoriamente negli spazi dell’ex monastero di San Michele a Lonate, sul cui territorio – insieme a quello di Castano – insisteva l’area militare.

«Ampio spazio è stato dato ai bivacchi e alla presenza saltuaria e lungo la via vecchia per Castano di spacciatori descrivendo l’intera zona come degradata e in abbandono. Visione assolutamente parziale che dimentica (volutamente?) le unicità naturalistiche come la brughiera e le praterie magre così come i querceti e anche le specie tutelate e protette che vengono qui a nidificare: biancone, averla piccola, succiacapre giusto per citarne alcuni» dice Girardi.

Nei giorni scorsi anche il quotidiano La Prealpina ha dato spazio alla lettura incentrata sul degrado, sotto il titolo di prima pagina “Bivacchi nel campo del Vate”, per quanto poi l’articolo descrivesse una situazione non particolarmente problematica, citando più che altro “resti di giacconi, sciarpe e cuffie”, più che bivacchi veri e propri.

Girardi sottolinea invece gli aspetti positivi e anche le iniziative realizzate in zona, comprese le visite guidate.

Di seguito pubblichiamo l’intervento integrale