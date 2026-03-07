Alzheimer e ictus si possono prevenire: esperti a confronto alla sala Montanari a Varese
Grande partecipazione venerdì 6 marzo alla sala Montanari di Varese per l'incontro sulla prevenzione delle malattie cerebrovascolari e delle demenze, promosso dalle associazioni A.L.I.Ce e Varese Alzheimer
Grande partecipazione venerdì 6 marzo alla sala Montanari di Varese per l’incontro sulla prevenzione delle malattie cerebrovascolari e delle demenze, promosso dalle associazioni A.L.I.Ce e Varese Alzheimer.
Dopo il saluto dell’assessore Roberto Molinari, ha introdotto i lavori Guido Bonoldi, consigliere delegato per la sanità del Comune di Varese.
Il filo conduttore degli interventi è stato uno: Alzheimer e ictus non sono conseguenze inevitabili dell’invecchiamento, ma malattie che si possono in parte prevenire agendo sui fattori di rischio modificabili e adottando uno stile di vita corretto.
Marco Mauri e Federico Carimati, neurologi dell’Ospedale di Circolo, hanno illustrato i principali fattori di rischio evitabili. Aurelio Sessa, dell’Accademia vaccini SIMG, ha sottolineato il ruolo delle vaccinazioni nella prevenzione di queste patologie. Eugenia Dozio, dietista dell’Università dell’Insubria, ha ribadito l’importanza di una corretta alimentazione. Sandra Coecke del CCR-Ispra ha portato le evidenze scientifiche sul legame tra salute cerebrale e qualità dell’ambiente: aria, acqua e suolo incidono in misura significativa sul rischio di ammalarsi.
A chiudere l’incontro, Ferruccio Maruca dell’associazione “In cammino – la via Francisca ETS”, che ha descritto il percorso della via Francisca, e Giuseppe Micalizzi di Eco Run Varese, ha sottolineato come il camminare rappresenti anche un prezioso momento di socializzazione.
