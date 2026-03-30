Ambasciatori si diventa con la settimana Senza zaino alla primaria Galilei di Avigno

Bambini a scuola Senza zaino per un’intera settimana: per la primaria Galilei di Avigno (IC Varese 3 Vidoletti) è una tradizione che si ripete ogni anno e che ha preso vita questa volta dal 23 al 27 marzo, trasformando la quotidianità scolastica in un’esperienza unica di scoperta, condivisione e crescita.

Galleria fotografica Una settimana di scuola Senza zaino alla primaria Galilei di Avigno 4 di 16

Il “Senza zaino” infatti non si riferisce solo all’equipaggiamento con cui presentarsi in classe, ma comporta tutta una serie di conseguenze: niente compiti e niente lezioni frontali sostituite da laboratori, incontri e attività che coinvolgono i bambini in modo attivo e creativo.

AMBASCIATORI SI DIVENTA

Ambasciatori si diventa è il tema dell’edizione 2026 che ha guidato tutte le esperienze proposte agli studenti della Galiei per l’intera settimana del Senza Zaino: un invito ad aprirsi al mondo, ad accogliere nuove idee e a diventare portavoce di valori importanti come la pace, la collaborazione e l’inclusione. Gli alunni lo hanno fatto lavorando a stretto contatto con esperti esterni, partecipando a laboratori stimolanti e uscite didattiche fuori dall’ordinario.

I bambini delle classi quarta e quinta hanno vissuto un’esperienza istituzionale di grande valore visitando la sede milanese della Commissione Europea, entrando in contatto con il significato concreto di cittadinanza europea.

I più piccoli, invece, hanno potuto immergersi in un’atmosfera magica visitando la Rocca di Angera, dove tra giardini, storia e il celebre museo del giocattolo hanno scoperto il fascino dei giochi di una volta, vivendo momenti di spensierato divertimento e apprendimento.

SPORT E INCLUSIONE

Particolarmente significativa è stata anche la collaborazione con l’ASD Handicap Sport Varesina, che ha portato a scuola un’importante testimonianza di inclusione. I bambini hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco in prima persona, salendo su carrozzine e provando a giocare a pallacanestro, comprendendo così, attraverso l’esperienza diretta, il valore dell’empatia e della condivisione.

A queste esperienze si è aggiunto un importante momento educativo dedicato alla sicurezza, realizzato grazie all’intervento della Protezione Civile. Nell’ambito del progetto “Io non rischio scuola”, un gruppo di studenti di classe terza del Liceo Scientifico Ferraris di Varese ha svolto il ruolo di formatore, affiancando i più piccoli nella scoperta delle buone pratiche di protezione civile. I ragazzi, preparati e coinvolgenti, hanno spiegato ai bambini come riconoscere i rischi presenti nella vita quotidiana e come comportarsi per prevenirli. L’attività è stata coordinata dalla professoressa Rossella Andreis, referente del progetto, con il supporto del tutor FSL Michele Giudici, funzionario del Comune di Varese, e dei volontari INRS Monica Biancolin e Mauro Viotto, offrendo così un’esperienza formativa concreta e altamente significativa.

Coinvolgente è stata anche l’esperta di danza, Daniela Crisafulli, che ha partecipato insieme alle sue due allieve. Mamma di un’alunna della scuola, si è resa disponibile a insegnare alcuni passi sulle note musicali, trasmettendo ai ragazzi l’importanza di ascoltare la musica e di sentirsi liberi di muovere il proprio corpo. Ha inoltre favorito la collaborazione tra compagni, lavorando in coppia, per esprimere attraverso il ballo e la musica la propria personalità.

IL CONFRONTO

Non sono mancati momenti di riflessione e creatività. Ad esempio attraverso la visione del film disney Raya e l’ultimo drago, dedicato al tema della pace, gli alunni hanno elaborato pensieri e idee personali, trasformandoli in cartelloni, simboli, bracciali e opere artistiche realizzate con tecniche e materiali diversi. Ogni bambino ha potuto esprimere il proprio significato di pace, dando voce alle proprie emozioni e alla propria visione del mondo.

La settimana Senza zaino si è conclusa con l’entusiasmo degli studenti e la soddisfazione delle insegnanti: “I bambini sono diventati davvero Ambasciatori di esperienze, pronti a condividere ciò che hanno imparato con gli altri – commenta la coordinatrice di plesso, Michaela Tedde – Un percorso che ha lasciato un segno profondo, dimostrando come la scuola possa essere anche uno spazio di vita, scoperta e crescita autentica. Una settimana diversa dal solito, sì, e proprio per questo indimenticabile”.