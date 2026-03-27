“Amico Fragile in Campo” a Varese un ciclo di incontri per promuovere lo sport come spazio educativo

Lo sport come spazio sicuro, educativo e inclusivo. Con questo obiettivo nasce “Amico Fragile in Campo – Lo sport contro il bullismo”, una serie di incontri formativi promossi da Amico Fragile ODV-ETS in collaborazione con Varese Ghiaccio, storica realtà del pattinaggio artistico cittadino.

L’iniziativa pilota di “Amico Fragile in Campo” si terrà all’Acinque Ice Arena nel mese di giugno con un ciclo di tre incontri formativi gratuiti dedicati ad atleti, allenatori e famiglie di Varese Ghiaccio. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per creare un ambiente sicuro e inclusivo, dove i giovani adolescenti possano crescere con rispetto e fiducia. Gli incontri saranno condotti da un’équipe multidisciplinare composta da psicoterapeuti e avvocati con esperienza nei contesti sportivi e nel lavoro con minori.

«Lo sport è una straordinaria palestra di vita – spiega Liliana Colombo, presidente di Amico Fragile ODV-ETS – In un anno in cui i valori olimpici tornano a ispirarci, sentiamo ancora più forte la responsabilità di portarli nei contesti quotidiani dei nostri ragazzi. Vogliamo che ogni campo e ogni pista diventino spazi sicuri, dove crescere nel rispetto, imparando a riconoscere e contrastare ogni forma di violenza».

«Questa collaborazione per noi ha un significato profondo – aggiunge Maria Donati, presidente di Varese Ghiaccio.- Allenare non significa solo insegnare uno sport, ma accompagnare nella crescita. Dare ai nostri atleti e alle loro famiglie strumenti per affrontare queste tematiche significa costruire un ambiente davvero sano».

Fondata nel 2002, Varese Ghiaccio rappresenta oggi un punto di riferimento per il territorio, con oltre 400 atleti ogni stagione: dai bambini di 3 anni che muovono i primi passi sul ghiaccio, fino agli atleti agonisti e ai corsi per adulti. Amico Fragile, realtà varesina attiva nel supporto alle vittime di violenza, bullismo e cyberbullismo, lavora ogni giorno per trasformare il dolore in percorsi concreti di ascolto, tutela e rinascita.

“Amico Fragile in Campo” non è solo un progetto formativo: è un passo concreto verso una cultura sportiva più consapevole, in cui ogni ragazzo possa sentirsi accolto, rispettato e libero di essere sé stesso. Attraverso questo progetto, Amico Fragile e Varese Ghiaccio intendono costruire insieme una rete educativa capace di prevenire situazioni di bullismo e promuovere una cultura sportiva fondata su rispetto, inclusione e responsabilità. Un progetto che guarda al futuro, mettendo al centro i giovani e il loro diritto a vivere lo sport come esperienza positiva, sicura e formativa.

Per contatti: info@amicofragileodv.com