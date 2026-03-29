Anche la comunità cristiana varesina è preoccupata per l’accesso negato al Santo Sepolcro di Gerusalemme
Nella mattinata di oggi è stato impedito l’ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro al Cardinale Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme. La riflessione di Monsignor Gioia e l'affetto per padre Ielpo che servì alla Brunella
La Comunità cristiana varesina accoglie con profonda preoccupazione e dolore le notizie giunte in queste ore da Gerusalemme.
Nella mattinata di oggi, Domenica delle Palme, è stato impedito l’ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, e al Custode di Terra Santa, Padre Francesco Ielpo, mentre si recavano a celebrare la solenne liturgia d’inizio della Settimana Santa.
Di fronte a quello che il Patriarcato e la Custodia hanno definito un “grave precedente, irragionevole e sproporzionato”, che ferisce la libertà di culto e lo Status Quo della Città Santa, la Chiesa varesina intende rispondere con la forza della preghiera e della vicinanza fraterna.
L’appuntamento di preghiera domani, lunedì 30 marzo, alle ore 20.30 nella Basilica di San Vittore, si terrà un momento di preghiera straordinario per i cristiani di Gerusalemme e per la pace in Terra Santa.
L’incontro sarà presieduto dal Vicario Episcopale di zona, don Franco Gallivanone, alla presenza del Prevosto di Varese, Mons. Gabriele Gioia.
L’episodio tocca da vicino la nostra città: Padre Ielpo, coinvolto nel fermo da parte delle autorità, è figura molto amata a Varese, dove ha servito come parroco di s. Antonio di Padova alla Brunella. Il suo legame con il territorio rimane solido e costante, tanto che il prossimo 18 aprile è atteso per un incontro pubblico dedicato proprio alla situazione in Medio Oriente.
A margine dell’annuncio di quanto accaduto, mons. Gioia ha espresso il turbamento della comunità locale: «siamo rimasti profondamente sconcertati nell’apprendere che è stato impedito l’accesso al cuore della cristianità proprio nel giorno in cui ricordiamo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Esprimiamo la nostra totale solidarietà al Cardinale Pizzaballa e a Padre Francesco. Impedire la preghiera ai responsabili delle comunità cristiane è un atto che ferisce non solo i presenti, ma i fedeli di tutto il mondo. Ci stringiamo a loro con la preghiera, chiedendo che prevalgano il buon senso e il rispetto per la sacralità di quei luoghi».
«In questo tempo di prova, in cui la preghiera pubblica è stata limitata dai conflitti, la Chiesa di Varese invita tutti a prendere parte a questo momento di intercessione, affinché Gerusalemme torni a essere casa di preghiera per tutti i popoli» – fanno sapere dalla Prepositurale di Varese.
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