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Andrea Crugnola batte il primo colpo tricolore: vittoria al Ciocco con la Lancia

Il varesino va in testa dopo due prove speciali e si tiene alle spalle Daprà e Nucita sino al termine. Sfumano invece i punti della power stage vinta dal trentino della Skoda

andrea crugnola luca beltrame rally ciocco 2026 foto Acisport

Prima gara di Campionato Italiano assoluto e prima vittoria per Andrea Crugnola che riporta una Lancia in cima al podio di una gara ufficiale tricolore. Sulle strade del “Rally il Ciocco”, in Toscana, il quattro volte campione italiano si è imposto con circa 18″ su Roberto Daprà e 24″ su Andrea Nucita a bordo di due Skoda Fabia.

Nel fine settimana toscano, a Crugnola è sfuggita solo la power stage conclusiva (1° Daprà su Abvelj e Nucita), nella quale il varesino è giunto quarto senza quindi prendere i punti in palio per l’assoluta. Per effetto di ciò, quindi la classifica vede a pari merito il varesino e il trentino appaiati a quota 15 punti. (foto Acisport)
Il bersaglio grosso è comunque finito saldamente nelle mani dell’equipaggio della nuova Lancia Ypsilon Rally2 gestita dal team FPF, con Luca Beltrame che ha inaugurato al meglio la collaborazione con Crugnola nel ruolo di navigatore.

I distacchi finali indicano una competizione comunque equilibrata: ben cinque piloti (Crugnola, Nucita, Daprà, Campedelli e Abvelj) hanno vinto almeno una delle 13 prove speciali in programma. Il 36enne di Calcinate del Pesce però ha quasi monopolizzato la testa della corsa, guadagnata dopo la seconda prova (il primo leader è stato Nucita) e mantenuta sino alla conclusione.

«Ci godiamo la vittoria – ha detto Crugnola sul traguardo di Castelnuovo Garfagnana – e per noi è stato un onore riportare Lancia alla vittoria dopo tutto questo tempo (33 anni, rispetto al Campionato Italiano ndr). Penso però che abbiamo ancora tanto da lavorare, visto che ci sono stati aspetti positivi e aspetti negativi».

Per sistemare le sbavature ora, equipaggi e tecnici hanno a disposizione un mese e mezzo: il secondo appuntamento del CIAR è infatti la 110a Targa Florio, sul circuito delle Madonie in Sicilia, in programma nel fine settimana del 14-16 maggio.

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola, Daprà 15 punti; 3. Nucita 11; 4. Campedelli 8; 5. Avbelj 8 pti; 6. Andolfi 5; 7. Rusce 3; 8. Joona 2; 9. Testa 1.

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Damiano Franzetti
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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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