Andrea Crugnola e la Lancia scrivono la storia al Rally dei Laghi
Il pilota varesino domina l'edizione 2026 e ottiene il quinto successo, raggiungendo Ogliari. La nuova Ypsilon Rally2 conquista il primo trofeo. Simone Miele e Alessandro Re completano il podio di Varese
Andrea Crugnola mette in fila la storia. Il pilota di Calcinate del Pesce, già quattro volte campione d’Italia, domina in lungo e in largo il 34° Rally dei Laghi e scrive una serie di primati e notazioni rilevanti da riempire una pagina intera.
Prima di tutto, per Andrea (navigato dal fido Andrea Sassi e assistito dal team FPF) si tratta della quinta vittoria nella gara di casa come – prima di oggi – era riuscito solo a Giacomo Ogliari, da stasera non più solo in testa alla graduatoria dei pluricampioni a Varese. E poi, soprattutto, il campione di Calcinate del Pesce regala alla nuova Lancia Ypsilon Rally2 la prima vittoria assoluta all’esordio sulle strade italiane. Un dato notevole, se pensiamo poi che proprio a rally in corso è scomparso un vero mito di casa Lancia, Sandro Munari. E ancora: la Casa torinese non vinceva una classifica assoluta dal 2012 quando un’antica Delta HF (pilota Gerardo D’Avelli) primeggiò in Ciociaria.
Ce n’è ancora: dei cinque successi ottenuti a Varese, questo è il più largo, con Simone Miele che ha chiuso – bravo – al secondo posto ma con 1’33 di distacco. Per trovare un divario più ampio al “Laghi” bisogna tornare addirittura al 2002 e al già citato Ogliari che 24 anni fa sopravanzò Toia di 1’58” (ma con una vettura di classe superiore). Insomma, un dominio totale coronato, a livello di podio, da Simone Miele e Luca Beltrame, secondi, e da Alessandro Re e Daniel Pozzi, ambedue su Skoda Fabia.
La partecipazione di Crugnola al “Laghi” aveva un duplice scopo: quello di fare risultato – ovviamente – davanti ai propri tifosi e quello di testare la vettura (che lo stesso “Cru” ha contribuito a sviluppare in modo determinante) in vista di una stagione importante. Il varesino sarà il pilota ufficiale Lancia nel CIAR (il campionato italiano) con l’intenzione di riprendersi lo scudetto oggi appannaggio di Giandomenico Basso. Aver tenuto questo passo al Laghi è un fatto che mette sull’attenti tutti gli altri concorrenti del tricolore.
SEGUE SERVIZIO COMPLETO
