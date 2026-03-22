Andrea Ravo Mattoni a Varese per raccontare quando l’arte incontra la tecnologia

Lunedì 23 marzo, dalle 15:30 alle 16.45, la Sala Montanari di Varese ospita Andrea Ravo Mattoni, street artist di origine varesina ma di fama internazionale, che condurrà un incontro dal titolo La bellezza tra passato e futuro: quando l’arte incontra la tecnologia. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dall’associazione culturale Carlo Nasoni – Uni3 Varese.

Un dialogo tra passato e presente

Andrea Ravo Mattoni, artista celebre per aver trasformato moltissimi luoghi dimenticati di città italiane e estere in opere d’arte riproducendo con i più grandi capolavori della storia dell’arte con le bombolette spray, approfondirà il modo in cui le nuove tecnologie influenzano il modo di fare e di vivere l’arte.

Un incontro aperto a tutti

Promosso dall’Uni3 Varese, l’evento è rivolto ad associati, studenti, appassionati e a tutti i cittadini interessati all’arte e alle sue innovazioni. L’ingresso è libero e gratuito