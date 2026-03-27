Anna Beltramini ci ha lasciato due anni fa. Domenica la messa in suo ricordo alla Fondazione Molina
Parenti, amici, colleghi e operatori si ritroveranno per ricordarla domenica 29 marzo, alle ore 10, nella chiesa della Fondazione Molina di Varese
Due anni fa Anna Maria Beltramini ci ha lasciato. Parenti, amici, colleghi e operatori si ritroveranno per ricordarla domenica 29 marzo, alle ore 10, nellacappella San Pio X nella chiesa della Fondazione Molina di Varese in viale Luigi Borri, 133.
Durante la Santa Messa, presieduta da don Ernesto Mandelli, la comunità si stringerà nel ricordo di una donna che ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale della sua comunità. Con lei, al servizio degli altri, c’erano sempre il sorriso, l’attenzione e la capacità di costruire relazioni vere, anche nei momenti più difficili.
Fino all’ultimo, anche durante la malattia, Anna Maria aveva continuato a dedicarsi con passione al proprio lavoro e alle persone che incontrava ogni giorno.
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