Annaffiatoi e aiuole, il centro si cura insieme: a Lavena Pontre Tresa l’idea “verde” che coinvolge i negozi
Un modo per creare senso di appartenenza e responsabilità diffusa, dove il decoro urbano non è solo compito dell’amministrazione ma diventa patrimonio condiviso
Un annaffiatoio come simbolo di cura condivisa. A Lavena Ponte Tresa prende forma un’idea semplice ma concreta di partecipazione, che trasforma l’arredo urbano in un progetto collettivo.
In questi giorni è stata quasi completata la piantumazione delle nuove essenze verdi nella rinnovata via Colombo bassa e nell’accesso a piazza Gramsci. Un intervento che non si limita all’estetica, ma punta a rendere il centro più accogliente e vivibile.
La novità sta però nel coinvolgimento diretto delle attività commerciali della zona. A raccontarlo è il sindaco Massimo Mastromarino, che ha lanciato un invito chiaro: prendersi cura insieme del verde appena realizzato. Un appello raccolto con un gesto concreto e anche un po’ simbolico — la consegna di piccoli annaffiatoi ai negozianti, chiamati così a diventare “custodi” quotidiani delle aiuole.
Un modo per creare senso di appartenenza e responsabilità diffusa, dove il decoro urbano non è solo compito dell’amministrazione ma diventa patrimonio condiviso. Tra vetrine e passanti, saranno proprio i commercianti a garantire l’attenzione costante alle piante, contribuendo a mantenere vivo e curato il nuovo volto del centro.
Un’iniziativa che unisce praticità e spirito di comunità, dimostrando come anche i dettagli possano fare la differenza nel costruire un paese più bello e partecipato.
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