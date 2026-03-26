“Ansia: amica o nemica?”, se ne parla alla Biblioteca Frera di Tradate

Giovedì 26 marzo alle 20,30 un incontro aperto a tutti per approfondire il tema dell’ansia nelle diverse età della vita. Due psicologhe guideranno la serata offrendo strumenti e strategie per riconoscere e affrontare il disagio

Un incontro per capire, riconoscere e affrontare l’ansia nelle diverse fasi della vita. Quessta sera, giovedì 26 marzo alle 20.30, alla Biblioteca civica Frera di Tradate una serata dal titolo “Ansia: amica o nemica?”, aperta a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento si propone di approfondire un tema sempre più attuale, quello dell’ansia, cercando di distinguere tra una risposta naturale e utile dell’organismo e una condizione che può trasformarsi in disagio o disturbo.

Durante la serata si parlerà delle diverse manifestazioni dell’ansia, dalle forme più lievi a quelle che incidono in modo significativo sulla qualità della vita, con particolare attenzione a bambini, adolescenti e adulti.

Al centro dell’incontro anche le possibili strategie di intervento, con strumenti pratici e spunti utili per riconoscere i segnali e gestire le situazioni più difficili.

A guidare la serata saranno la dottoressa Linda Confalonieri e la dottoressa Chiara Grava, entrambe psicologhe e psicoterapeute, che accompagneranno il pubblico in un percorso di informazione e consapevolezza.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è rivolta a tutta la cittadinanza.