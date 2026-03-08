Varese News

Aperte le iscrizioni per il Concorso musicale nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago

Tra le novità di quest’anno spicca l’introduzione della sezione fiati solisti, inserita per ampliare ulteriormente le possibilità di partecipazione e valorizzare nuove categorie di strumentisti

Villa Oliva Cassano Magnago

È stato pubblicato il bando della tredicesima edizione del Concorso musicale nazionale “Villa Oliva”, appuntamento dedicato ai giovani musicisti che si terrà a Cassano Magnago dal 6 al 12 luglio 2026, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cassano Magnago.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Più che suono Aps e con la direzione artistica di Sabrina Dente, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per studenti e interpreti provenienti da tutta Italia. Il concorso si svolgerà negli spazi di Villa Oliva e offrirà ai partecipanti l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria qualificata, confrontandosi con altri giovani musicisti e mettendo alla prova il proprio percorso di studio musicale.

Le sezioni del concorso

Per l’edizione 2026 sono previste diverse categorie dedicate agli strumenti e alla musica d’insieme: pianoforte, pianoforte a quattro mani, chitarra, archi, fiati e musica da camera.

Tra le novità di quest’anno spicca l’introduzione della sezione fiati solisti, inserita per ampliare ulteriormente le possibilità di partecipazione e valorizzare nuove categorie di strumentisti.

Iscrizioni aperte fino al 6 giugno

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 6 giugno 2026. Il bando completo e la scheda di partecipazione sono disponibili online sul sito dell’associazione organizzatrice.

Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono consultabili al link: https://www.piuchesuono.it/13-concorso-musicale-nazionale-villa-oliva-2026/

Pubblicato il 08 Marzo 2026
