Aperte le iscrizioni per il Concorso musicale nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago

È stato pubblicato il bando della tredicesima edizione del Concorso musicale nazionale “Villa Oliva”, appuntamento dedicato ai giovani musicisti che si terrà a Cassano Magnago dal 6 al 12 luglio 2026, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cassano Magnago.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Più che suono Aps e con la direzione artistica di Sabrina Dente, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per studenti e interpreti provenienti da tutta Italia. Il concorso si svolgerà negli spazi di Villa Oliva e offrirà ai partecipanti l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria qualificata, confrontandosi con altri giovani musicisti e mettendo alla prova il proprio percorso di studio musicale.

Le sezioni del concorso

Per l’edizione 2026 sono previste diverse categorie dedicate agli strumenti e alla musica d’insieme: pianoforte, pianoforte a quattro mani, chitarra, archi, fiati e musica da camera.

Tra le novità di quest’anno spicca l’introduzione della sezione fiati solisti, inserita per ampliare ulteriormente le possibilità di partecipazione e valorizzare nuove categorie di strumentisti.

Iscrizioni aperte fino al 6 giugno

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 6 giugno 2026. Il bando completo e la scheda di partecipazione sono disponibili online sul sito dell’associazione organizzatrice.

Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono consultabili al link: https://www.piuchesuono.it/13-concorso-musicale-nazionale-villa-oliva-2026/