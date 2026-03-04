La bottega solidale Good Samaritan di Brunello amplia gli orari di apertura: inaugurazione sabato 7 marzo

In bottega sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, nord Uganda

Da marzo a giugno la bottega solidale di Good Samaritan apre le sue porte sia il sabato che la domenica pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:30, per sostenere il progetto dedicato alle donne vulnerabili di Gulu, nord Uganda.

La bottega si trova in via Santa Maria 20 a Brunello presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata che si può visitare gratuitamente la domenica pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

La scelta di ampliare gli orari nasce dalla volontà di offrire ad amici e sostenitori maggiori opportunità di conoscere e sostenere il progetto rivolto alle donne. Presso la Bottega sono infatti disponibili prodotti artigianali realizzati a mano con materie prime locali dalle beneficiarie del progetto Wawoto Kacel (che in lingua locale significa “camminiamo insieme”): ogni acquisto rappresenta per loro un’importante forma di riscatto, tutela e sostegno economico, contribuendo alla sicurezza e al benessere delle loro famiglie.

Le proposte sono tantissime: tovaglie tinte a mano, borsette, porta torta, grembiuli, pochette, portachiavi collane di carta, sottopiatti in foglia di banano e numerosi altri articoli per la casa e la persona, ma anche idee per le bomboniere da regalare durante le tue occasioni importanti (comunione, cresima, battesimo, matrimonio).

Negli ultimi anni la proposta si è arricchita con prodotti alimentari di alta qualità provenienti da realtà solidali italiane, tra cui i vini biologici dell’azienda La Casaccia del Monferrato, il cioccolato di Modica e le creme spalmabili del Laboratorio don Puglisi, i sali aromatici del Laboratorio Radici nel Fiume di Somma Lombardo, i biscotti della cooperativa sociale Alle Cascine di Milano, oltre a pesto, caponata di melanzane, miele, tisane, pasta, zucchero e caffè di Altromercato.

Accanto alle specialità gastronomiche sono disponibili anche cosmetici eco-biologici: creme mani, corpo e viso, maschere, detergenti e saponi artigianali.

In vista delle festività pasquali, la Bottega propone inoltre ovetti di cioccolato, uova di Pasqua, colombe e prodotti dolciari dedicati.

La Bottega Solidale si conferma così uno spazio in cui coniugare qualità, attenzione al territorio e impegno sociale. Ti inviamo quindi a passare in via Santa Maria 20 per conoscere da vicino i prodotti e il progetto che l’associazione Good Samaritan sostiene: ogni acquisto è un gesto concreto di solidarietà.

È inoltre possibile entrare a far parte del gruppo di volontari/rie che si occupano delle vendite: un team affiatato che, oltre all’impegno in negozio, condivide momenti di formazione, incontro e aggregazione.

Se desideri mettere a disposizione un po’ del tuo tempo, troverai un ambiente accogliente e dinamico, dove l’impegno sociale si intreccia con relazioni autentiche e occasioni di crescita personale, scrivici a goodsamaritanodv@gmail.com o contatta Susanna al 3495297872.

Visita lo shop on-line e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti. Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre la tua spesa come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.