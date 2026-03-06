Varese News

“Apoptosi: il sacrifico per la vita”, un incontro a Varese

Il fegato che è l’organo più “dinamico”, cambia completamente ogni anno. E se questo delicato processo che è l’apoptosi dovesse guastarsi?

Apoptosi: il sacrifico per la vita
14 Marzo 2026

Il nostro corpo è in perenne cambiamento. Ogni cellula sia di tessuti (pelle, ossa, muscoli, vene, arterie ecc) che di organi (polmoni, cuore, pancreas ecc), ha una vita programmata, dopo la quale muore, per dare spazio a nuove cellule più vigorose. Noi oggi siamo totalmente diversi rispetto a cinque o dieci anni fa. Il fegato che è l’organo più “dinamico”, cambia completamente ogni anno. E se questo delicato processo che è l’apoptosi dovesse guastarsi?

6 Marzo 2026

