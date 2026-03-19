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Armocromia, a Castronno al via il corso avanzato per perfezionare l’uso del colore

Tre lezioni per chi ha già frequentato il livello base: focus su sottogruppi cromatici, dominante e applicazioni pratiche tra beauty e styling. Aperte le iscrizioni, tutte le info

generica

Un percorso per affinare lo sguardo e acquisire maggiore sicurezza nelle scelte di stile. È questo l’obiettivo del corso di armocromia avanzato proposto da Varese Corsi, in programma a partire da sabato 11 aprile a Materia, in via confalonieri 5 sant’Alessandro di Castronno.

Rivolto a chi ha già frequentato un livello base o possiede conoscenze equivalenti, il modulo si sviluppa in tre lezioni e punta ad approfondire gli aspetti più specifici dell’analisi del colore. Al centro del percorso lo studio dei sottogruppi stagionali e della dominante cromatica, elementi chiave per una lettura più precisa delle caratteristiche individuali.

Accanto alla parte teorica, è prevista un’ampia componente pratica, con esercitazioni dedicate all’ambito beauty e allo styling. L’obiettivo è imparare a utilizzare il colore in modo consapevole e strategico, valorizzando al meglio la propria immagine.

Il corso si terrà il sabato mattina, dalle 10 alle 12, e rappresenta un’opportunità per approfondire una disciplina sempre più diffusa, che unisce estetica e consapevolezza personale.

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Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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