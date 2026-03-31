Arrestata a Malpensa viaggiatrice proveniente dagli Stati Uniti con 17 chili di marijuana in valigia
La donna fermata ai controlli dai militari della Finanza e dai funzionari delle Dogane. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato fino a 250mila euro
Operazione antidroga all’aeroporto di Malpensa dove una passeggera statunitense è stata arrestata in flagranza mentre trasportava circa 17 chilogrammi di marijuana nascosti nei bagagli.
Il controllo è stato condotto congiuntamente dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, impegnati nei controlli sui passeggeri in arrivo e in partenza dallo scalo.
La donna, giunta dagli Stati Uniti, ha attirato l’attenzione degli operatori per il suo comportamento particolarmente nervoso durante le verifiche di rito. Un atteggiamento che ha spinto ad approfondire i controlli, portando alla scoperta di numerosi involucri contenenti infiorescenze di marijuana nascosti tra gli effetti personali.
La sostanza, per un peso complessivo di circa 17 chili, è stata immediatamente sequestrata. Secondo le stime, sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare una cifra compresa tra i 170mila e i 250mila euro.
L’arresto si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza e controllo attivo presso l’aeroporto di Malpensa, finalizzato a contrastare i traffici illeciti, in particolare quello di sostanze stupefacenti, che rappresenta una delle principali fonti di profitto per le organizzazioni criminali e un grave rischio per la salute pubblica.
La posizione dell’indagata è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria: la sua responsabilità sarà definitivamente accertata solo in caso di condanna con sentenza irrevocabile.
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