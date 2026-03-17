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Busto Arsizio/Altomilanese

Arrestato Baby Gang, ora è in carcere a Busto Arsizio

L’indagine, coordinata dalla Procura di Lecco, è partita nel febbraio 2025 dopo l’arresto di un uomo trovato in possesso di due pistole rubate, ritenute dagli inquirenti riconducibili al rapper

Al Rugby Sound arrivano Baby Gang, Papa V, Nerissima Serpe e Fritu

E’ stato portato nel carcere di Busto Arsizio il rapper Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang: i carabinieri del comando provinciale di Lecco lo hanno arrestato all’alba in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale. Insieme a lui sono state coinvolte complessivamente sette persone delle province di Lecco, Milano e Como; per altri due indagati è stato disposto il divieto di dimora nel territorio lecchese.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un gruppo dedito, a vario titolo, alla detenzione, al porto e alla cessione illegale di armi – anche da guerra – oltre che a episodi di rapina e lesioni aggravate. Tra i fatti contestati anche un’aggressione avvenuta il 15 giugno 2025 a Calolziocorte, ai danni di tre cittadini stranieri.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Lecco, è partita nel febbraio 2025 dopo l’arresto di un uomo trovato in possesso di due pistole rubate, ritenute dagli inquirenti riconducibili al rapper. Gli accertamenti hanno inoltre ricostruito la disponibilità di diverse armi da fuoco, alcune già sequestrate, utilizzate anche per azioni intimidatorie.

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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