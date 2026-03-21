Arriva il Gozzano, il Varese vuole farsi un bel regalo di compleanno

Il 22 marzo non è un giorno qualsiasi. Nel 1910 prese il via il calcio in città con la fondazione del primo Varese Football Club e domenica 22 marzo 2026, a 116 da quel giorno, i biancorossi scenderanno in campo al “Franco Ossola” per ospitare il Gozzano.

Sono diverse le motivazioni per ottenere una vittoria: festeggiare al meglio il compleanno, dare continuità dopo due vittorie di fila e rifarsi anche della pesante sconfitta della gara di andata, quando i rossoblù stesero 3-1 Bruzzone e compagni (leggi qui), in una delle peggiori domeniche di questa stagione.

Ad anticipare partita e giornata è mister Andrea Ciceri: «Affrontiamo il Gozzano con la massima allerta, consapevoli che all’andata ci hanno colpito duramente. Nonostante all’epoca occupassero le ultime posizioni, avevo già avvertito che si trattava di una squadra con valori importanti e una società competitiva, capace di risalire la china. Non occupano ancora la classifica che meriterebbero per le potenzialità che hanno, ma restano un gruppo ben allenato e ricco di individualità forti. La sfida di domani sarà prima di tutto contro noi stessi: dobbiamo mantenere alta l’attenzione perché sappiamo che il nostro peggior avversario può essere proprio il Varese se non approcciamo la gara con il giusto piglio».

«I dati dicono chiaramente che il Gozzano esprime il meglio di sé contro le grandi – prosegue il mister -, avendo recentemente espugnato campi di squadre molto quotate. È una compagine che predilige lasciare il pallino del gioco agli avversari per poi colpire di rimessa con giocatori di gamba, capaci di ribaltare l’azione in un attimo. Ci siamo allenati specificamente su queste caratteristiche, ma la condizione necessaria resta il nostro atteggiamento: serviranno motivazione e determinazione feroci. Siamo noi a dover determinare la nostra prestazione, cercando di far girare gli episodi dalla nostra parte, a differenza di quanto accaduto nella gara d’andata».



«Nelle ultime settimane la cura dei dettagli difensivi ci ha permesso di migliorare il rendimento – conclude l’allenatore biancorosso -, ma servirà un’attenzione diversa, tarata sulle specificità dei nostri avversari. Purtroppo continuiamo a convivere con diverse defezioni nel reparto offensivo: Romero e Fitto sono ancora ai box, mentre Barzotti ha avuto una settimana travagliatissima e si è allenato poco. Il rientro di Pliscovaz ci aiuta, ma stiamo cercando le soluzioni migliori per non soffrire troppo l’assenza di un riferimento centrale nel cuore dell’area. Domani è una data storica per il club e il nostro obiettivo è regalare una domenica di gioia a tutti coloro che amano questa società gloriosa, onorando al meglio questi 116 anni di storia».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXVIII GIORNATA

Celle Varazze – Sanremese; Club Milano – Chisola; Derthona – Asti; Ligorna – Lavagnese; Saluzzo – NovaRomentin; Sestri Levante – Cairese; Varese – Gozzano; Vado – Valenzana; Imperia – Biellese.

CLASSIFICA: Ligorna 60; Vado 59; Chisola 48; Sestri Levante 47; Biellese 46; Varese 45; Saluzzo, Sanremese 38; Imperia, Valenzana 35; Cairese 32; Derthona 31; Gozzano 29; Lavagnese, Club Milano 26; Asti, Celle Varazze 25; NovaRomentin (-1) 20.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.