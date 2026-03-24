Arriva la primavera: tutto quello che c’è da sapere per far rinascere le piante

Con le prime giornate di sole e le temperature che salgono, torna la voglia di mettere le mani in terra. Vittore Nicora, terza generazione della famiglia che gestisce gli omonimi garden center di Varese e Gazzada, sa bene cosa succede in questo periodo: «L’arrivo della primavera è il risveglio della natura, e tutti desiderano portare un incremento di bellezza anche a casa, sui balconi e nei giardini».

Si comincia con “liberare le piante”

La prima cosa da fare, spiega Nicora — ospite alla puntata di oggi de La Materia del Giorno su VareseNews — è ripulire dal secco ciò che le piante perenni hanno perso durante i mesi freddi. Le radici sono spesso integre e pronte al risveglio: basta liberarle. «Un paio di guanti comodi e si toglie bene tutto il secco che si trova», dice. Per i rami più importanti servono le forbici da pota, mentre chi ha alberi da frutto può affidarsi agli attrezzi elettrici a batteria, «che ci aiutano a non far fatica e a essere precisi nel taglio». Il momento giusto per farlo è ora, «Ma non oltre la prossima settimana».

Seminare o comprare già pronto?

Chi ha voglia di seminare può farlo per tutto ciò che fiorirà in estate, ma Nicora consiglia ai meno esperti di partire direttamente dalle piante in vaso già pronte: «Si trovano nei garden center, pronte a mettere a dimora e a esplodere». Per chi ha un’aiuola, i prati fioriti misti sono una scelta semplice e utile: come quelli che sono stati fatti crescere sul Viale Europa a Varese, seminati con essenze che fioriscono da primavera fino ad agosto, attraggono gli insetti impollinatori e fanno bene alla biodiversità.

La terra: quando tenerla e quando cambiarla

Sul fronte della terra, la regola è semplice: se le piante dello scorso anno erano sane, il terriccio può essere riutilizzato integrandolo con del nuovo e un concime a lenta cessione. Se invece hanno sofferto per ristagno, siccità o parassiti, meglio svuotare tutto e lavare i vasi con acqua e sapone. «Le spore del fungo possono essere appiccicate al vaso», avverte Nicora, «quindi una bella lavata pulisce e disinfetta». Per chi vuole vedere le piante davvero esplodere, al concime base si aggiunge ogni quindici-venti giorni un concime liquido o granulare durante l’annaffiatura: «Perché alla pianta non manchi mai niente di quello che le serve per crescere».

Quando portare fuori le piante d’appartamento

Le piante d’appartamento che si vorrebbero portare fuori devono aspettare: per le piante che sono state abituate a stare in casa durante l’inverno, la soglia è di dodici gradi di minima notturna. A Varese si raggiunge stabilmente non prima di metà aprile. Il nonno di Vittore Nicora aveva un detto preciso in proposito: «”A san vitùr sa fan i bordur“, cioè “a san Vittore si piantano le piante da bordura” e il giorno di San Vittore è al 7 di maggio. Negli ultimi anni le teemperature si sono alzate, si può anticipare fino a metà aprile, ma i tempi sono questi».

Le piante del momento: dalle viole alle diplademie

In questi giorni le piante più richieste sono viole e nemesia. A seguire arriveranno gerani e surfinie, «con dei rosa molto raffinati oppure dei rossi molto accesi» grazie alle selezioni degli ultimi anni. Da maggio in poi spazio alle diplademie «quelle campanelle che vanno dal bianco al rosa al rosso molto intenso» poi ranuncoli, anemoni e calle colorate.

Il trend delle aromatiche: bello e buono

C’è poi un trend che Nicora conferma con convinzione: quello delle piante aromatiche, in giardino come in balcone. Non solo spezie da cucina, ma piante ornamentali a tutti gli effetti. «Il rosmarino ha una bella foglia brillante e una fioritura azzurrina, la salvia una foglia grigia e argentata, i timi fioriscono tutta l’estate con colori sul violetto». Hanno radici più ingombranti di quanto sembri, quindi meglio vasi spaziosi, ma al sole crescono bene e si potano facilmente. La lavanda, chiarisce Nicora sfatando un mito, non muore per la siccità: «Muore perché è troppo annaffiata, o perché ha troppo poche ore di luce». Basta pensare ai campi di Provenza: «Piantati in mezzo a un terriccio arido, a pieno sole». Per quanto riguarda il basilico invece, state sereni: è una pianta annuale, non sopravviverà all’inverno. Se dovete ricomprarla ogni anno, non è colpa vostra.

Per iniziare: una fucsia

Per chi vuole iniziare senza correre rischi, il consiglio finale è una fucsia: «Compatta, ricca di fiori, fiorisce per tutta la stagione». Va bene dalla mezz’ombra all’ombra, si annaffia solo quando la terra è asciutta: «le annaffiature in eccesso sono la causa della maggior parte della perdita delle nostre piante» e si rinvasa subito in un vaso leggermente più grande con terriccio specifico. Il resto lo fa la primavera.

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