Arrivano i Legnanesi e si ride, al teatro di Varese in seimila per “I promossi sposi”

Si ride, come sempre, nel nuovo spettacolo dei Legnanesi «I promossi sposi», che, intorno all’ipotesi che per un errore del Comune Teresa e Giovanni potrebbero non essere mai stati uniti in matrimonio, ammicca e aggancia argomenti di varia attualità: dall’Lgbt scambiato per il Kgb alla telefonata di Trump in Groenlandia, dalle Olimpiadi di Milano Cortina al guru indiano, fino alle diete detox del coach fluido.

Di tutto un po’, con leggerezza e allegria, e con un pubblico che partecipa sin dal primo minuto. E li rende campioni di incasso: anche a questo giro, al Teatro Intred di Varese fino a domenica 29 marzo, più di seimila spettatori in sei repliche per la storica compagnia di soli uomini, fondata nel 1949 a Legnano da Felice Musazzi e Tony Barlocco.

La ricetta di Antonio Provasio, la Teresa e la mente del gruppo, nonché regista di tutti gli spettacoli, è semplice e pulita. L’orizzonte della scena resta quel cortile povero di Legnarello, dove tutto è cominciato anni fa. Poi però arrivano i boys, che ballano e cantano come faceva la Carrà, in una forma di varietà a cui non siamo più abituati ma che funziona, e che questi ragazzi portano in scena con energia ed entusiasmo.

Con loro trionfa la Mabilia, la figlia della famiglia Colombo, ormai quasi sessantenne ma sempre sciantosa e zitella, questa volta in tuta olimpionica: balla, canta, si muove con consueta disinvoltura sul palco Enrico Dalceri, che non a caso firma anche coreografie e musiche dello spettacolo. Il terzo ruolo primario, contraltare necessario all’esuberanza delle donne Colombo, è il Giuàn, magistralmente interpretato dal comico (e bancario) varesino Italo Giglioli, che resta nel solco della tradizione vestendo i panni del vecchio marito della Teresa: un po’ rimbambito, balbuziente e lento, ma capace di esilaranti momenti di orgoglio personale.

Bravi come sempre tutti gli attori in scena, Carmela, la Mistica e anche i due nuovi personaggi: il coach nutrizionista Raoul, napoletano che finge di essere spagnolo arrotolando la lingua (e sputacchiando) per parlare con accento iberico, e il guru Panda, che assegna ruoli per riscoprire se stessi tentando di risvegliare il plesso solare e il serpente Kundalini, con inevitabili annessi doppi sensi.

I ruoli sono pescati dai «Promessi sposi», con Alessandro Manzoni che incombe come voce fuori campo e lancia moniti alla Teresa. Naturalmente il testo, firmato da Mitia Del Brocco, non vuole essere una rivisitazione del romanzo, ma un dichiarato «omaggio alla capacità di analisi profonda dei sentimenti del suo autore». Così, con i coniugi Colombo che vestono i panni di Lucia e don Rodrigo per scoprire che alla fine si vogliono bene, e la Mabilia fasciata nella tonaca nera della Monaca di Monza, si torna a casa cercando di ricordare di vivere, di amare e di sognare, come raccomandano i boys nella tradizionale canzone di fine spettacolo.

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