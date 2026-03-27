Arte contemporanea e collezionismo, a Seregno una conferenza su Luca Crippa

Sabato 28 marzo alle 16 la Sala Monsignor Gandini ospita la conferenza “Luca Crippa: l’arte del collezionismo visionario” con la docente Rosanna Ruscio e l’architetto Carlo Mariani

Sabato 28 marzo alle 16 alla Sala Monsignor Gandini di Seregno è in programma la conferenza “Luca Crippa: l’arte del collezionismo visionario”, un appuntamento dedicato all’arte contemporanea e alla figura di un protagonista del collezionismo italiano.

L’incontro propone una riflessione sul ruolo del collezionista come figura capace di interpretare e valorizzare l’arte contemporanea. Al centro della conferenza la figura di Luca Crippa, raccontata attraverso uno sguardo che unisce storia dell’arte e visione culturale.

A intervenire sarà Rosanna Ruscio, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera, che guiderà il pubblico in un percorso di analisi e approfondimento. A moderare l’incontro sarà l’architetto Carlo Mariani, capogruppo dei progettisti Spazio LuCE.

Al termine della conferenza è prevista la presentazione delle tesi di laurea di Ginevra Smerigli e Teresa Lepore, studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Brera, offrendo così uno spazio di visibilità alle nuove generazioni.

La conferenza è a ingresso libero ed è promossa con il coinvolgimento della Città di Seregno, dell’Accademia di Brera e di diverse realtà culturali del territorio.