Arte e impresa, la bellezza come visione. A Castronno la serata “Lo spirito dei luoghi”

Giovedì 19 marzo alle 21 lo Spazio Libero di Materia di Castronno ospita “Lo spirito dei luoghi: dialogo sulla bellezza tra Arte e Impresa”, serata dedicata al rapporto tra cultura, territorio e manifattura. L’incontro sarà l’occasione per presentare Nature, il nuovo volume di Paola Margnini, primo titolo della collana Lo spirito dei luoghi, artisti del territorio dei laghi. Insieme all’autrice sarà presente il fotografo Carlo Meazza, curatore della collana. (nella foto Paola Margnini)

Il libro propone un racconto per immagini della bellezza del territorio dei laghi e dell’eredità naturalistica della provincia di Varese. Ma la serata sarà anche un momento di riflessione su un tema oggi di nuovo attuale: il mecenatismo, cioè il rapporto tra arte e impresa. PRENOTA LA SERATA

In contesti storici, sociali e territoriali profondamente cambiati, il dibattito sul ruolo degli imprenditori come promotori di cultura e bellezza torna infatti ad affacciarsi, richiamando esperienze emblematiche come quella di Adriano Olivetti. In un territorio come quello varesino, segnato da quasi due secoli di storia manifatturiera, questo confronto è presente da tempo, ancor prima che sostenibilità e transizione ecologica diventassero motori del cambiamento anche sul piano della committenza artistica.

In questa direzione si inserisce anche il Patto per le arti, sottoscritto nel 2024 al Ma.Ga di Gallarate, alleanza tra mondo culturale e tessuto imprenditoriale pensata per sostenere ricerca artistica, progettualità contemporanea e sistema culturale locale.

La collana Lo spirito dei luoghi è resa possibile dal sostegno di Italiana Ponti Radio, azienda fondata nel 1984 da Antonio Salomone, figura emblematica dell’imprenditoria varesina. Il suo nome richiama anche l’esperienza di Radio Varese, di cui fu tra i principali protagonisti.

La serata di Castronno si propone così come un’occasione di confronto sul senso della bellezza e sulla possibilità che arte e impresa tornino a dialogare in modo concreto, mettendo al centro paesaggio, memoria, creatività e responsabilità verso il futuro del territorio.

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