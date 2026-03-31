Arte in movimento: i ragazzi della De Amicis portano le loro opere a Varese e Castronno

Sabato 18 aprile Materia Spazio Libero ospita la chiusura di “Arte in movimento”, il progetto realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado De Amicis di Castronno. Un percorso che, partito quasi per gioco, si è trasformato nel tempo in un’esperienza condivisa capace di coinvolgere istituzioni, realtà culturali e attività commerciali del territorio. Coordinato dalla professoressa Giuseppina Di Ponzio, il progetto è cresciuto fino a includere il Comune di Castronno, il Comune di Varese e la Fondazione Marcello Morandini e numerosi negozi del centro di Varese, che hanno messo a disposizione le proprie vetrine per ospitare le opere degli studenti. Un’alleanza spontanea nata dall’entusiasmo e dalla forza espressiva dei lavori realizzati dai ragazzi.

L’idea prende forma nel 2025, dopo una prima esperienza con la libreria Potere ai Bambini, dove erano state esposte le opere delle classi terze dell’anno scolastico 2023-2024 ispirate all’artista giapponese Yayoi Kusama. Il riscontro positivo ha spinto a immaginare qualcosa di più ampio, capace di uscire dalle aule scolastiche e dialogare con la città. Da qui la decisione di costruire un vero e proprio percorso diffuso, sostenuto anche da VareseNews e da numerosi commercianti del centro. Le vetrine diventeranno spazi espositivi accessibili a tutti, trasformando il centro urbano in una galleria a cielo aperto.

I ragazzi delle attuali classi terze hanno lavorato a partire dall’incontro con l’opera di Marcello Morandini, artista che ha scelto Varese come sede della propria fondazione. La visita alla Fondazione Morandini e il confronto diretto con il maestro hanno rappresentato un momento centrale del percorso. Tornati a scuola, gli studenti hanno rielaborato le suggestioni ricevute, dando vita a sculture poi trasformate in progetti e oggetti pensati per inserirsi nella quotidianità urbana. Parallelamente, gli studenti delle terze dello scorso anno hanno realizzato opere ispirate a Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely, dopo aver visitato le loro mostre a Milano. Anche in questo caso, il risultato è stato un insieme di lavori autentici e unici.

Dal 7 al 17 aprile le opere sono esposte nei negozi del centro di Varese, inaugurazione mercoledì 8 aprile ore 18.30 presso il Salone Estense del Comune di Varese, alla presenza dei Sindaci di Castronno e Varese. In ogni vetrina è presente un QR code che permette di scoprire le altre tappe del percorso, invitando cittadini e visitatori a muoversi tra le opere.

L’elenco dei negozi coinvolti: Potere ai bambini, Ubik, Via Ferrari, Dolce Tobia, Botanic, Cellini Fiori, Ristorante Bologna, Erboristeria Il soffione, Il Vivagno, Bon ton due, Pasticceria C’est La Vie, Mes pois, Colombo e Marzoli, Drogheria Vercellini.

Il calendario ha previsto anche momenti di incontro e approfondimento: sabato 11 aprile nel pomeriggio un laboratorio aperto ai più piccoli alla libreria Poteri ai Bambini a seguire alle ore 20:00, presso la Fondazione Morandini si terrà una serata per parlare dell’evento, con il Maestro Marcello Morandini

Sabato 18 aprile dalle 16:00 alle 17.30, presso lo spazio Materia Spazio Libero a Castronno si terrà l’evento conclusivo con la mostra di tutte le opere in esposizione e gli autori che incontreranno chi vorrà partecipare. I ragazzi saranno presenti per incontrare il pubblico e raccontare il proprio lavoro, in un momento finale di condivisione che si chiuderà con un dj set.