Arte, musica e solidarietà: a Brunello arrivano i «Giovedì di aprile»
Sette incontri alla Sala Polifunzionale per esplorare il genio di Mozart, i segreti del Medioevo e le storie delle Frecce Tricolori. Ingresso gratuito grazie ad «ArtAndCharity»
Un viaggio che parte dalle note di Mozart per arrivare al fascino delle meridiane, passando per le acrobazie delle Frecce Tricolori. Prenderà il via il prossimo 9 aprile 2026 la rassegna culturale «GIOVEDÌBRUNELLO», un ciclo di sette appuntamenti dedicati alla divulgazione di alto profilo ma accessibile a tutti.
L’iniziativa, promossa dall’associazione ARTandCHARITY O.D.V., trasformerà la Sala Polifunzionale di via Prè in un salotto culturale ogni giovedì sera alle ore 21.00. «L’obiettivo è offrire al territorio momenti di approfondimento con un linguaggio divulgativo ma rigoroso», spiegano gli organizzatori, guidati dal presidente Giovanni Tommasi.
Il programma: dalla musica all’arte del volo
Il cartellone propone una varietà di temi che spaziano tra diverse discipline, con relatori d’eccezione:
Musica: Il Maestro Davide Cervi sarà il filo conduttore di ben cinque serate, approfondendo l’opera di Mozart nel ‘700 (9 aprile), i sentimenti dei suoi personaggi (23 aprile) e il leggendario confronto con Salieri (28 maggio).
Arte e Storia: Il professor Lorenzo Dominioni svelerà il mistero delle firme degli artisti medievali (16 aprile).
Passione e Scienza: Spazio al racconto del Comandante Maurizio Guzzetti sulle Frecce Tricolori (7 maggio) e alla scoperta degli orologi solari con il dottor Francesco Baggio (4 giugno).
Cultura e territorio
La rassegna è sostenuta dalle imprese aderenti al programma «Azienda Amica», a dimostrazione della sinergia tra mondo produttivo e progetti sociali e culturali. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Brunello, della Provincia di Varese e di Regione Lombardia.
Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e la sede dispone di un ampio parcheggio nelle immediate vicinanze.
Informazioni utili:
Dove: Sala Polifunzionale, via dei Prè 2, Brunello (VA).
Quando: Ogni giovedì dal 9 aprile al 4 giugno, ore 21.00.
Contatti: 375 9109010 | info@artandcharity.it | www.artandcharity.it.
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