Arte, musica e solidarietà: a Brunello arrivano i «Giovedì di aprile»

Un viaggio che parte dalle note di Mozart per arrivare al fascino delle meridiane, passando per le acrobazie delle Frecce Tricolori. Prenderà il via il prossimo 9 aprile 2026 la rassegna culturale «GIOVEDÌBRUNELLO», un ciclo di sette appuntamenti dedicati alla divulgazione di alto profilo ma accessibile a tutti.

L’iniziativa, promossa dall’associazione ARTandCHARITY O.D.V., trasformerà la Sala Polifunzionale di via Prè in un salotto culturale ogni giovedì sera alle ore 21.00. «L’obiettivo è offrire al territorio momenti di approfondimento con un linguaggio divulgativo ma rigoroso», spiegano gli organizzatori, guidati dal presidente Giovanni Tommasi.

Il programma: dalla musica all’arte del volo

Il cartellone propone una varietà di temi che spaziano tra diverse discipline, con relatori d’eccezione:

Musica: Il Maestro Davide Cervi sarà il filo conduttore di ben cinque serate, approfondendo l’opera di Mozart nel ‘700 (9 aprile), i sentimenti dei suoi personaggi (23 aprile) e il leggendario confronto con Salieri (28 maggio).

Arte e Storia: Il professor Lorenzo Dominioni svelerà il mistero delle firme degli artisti medievali (16 aprile).

Passione e Scienza: Spazio al racconto del Comandante Maurizio Guzzetti sulle Frecce Tricolori (7 maggio) e alla scoperta degli orologi solari con il dottor Francesco Baggio (4 giugno).

Cultura e territorio

La rassegna è sostenuta dalle imprese aderenti al programma «Azienda Amica», a dimostrazione della sinergia tra mondo produttivo e progetti sociali e culturali. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Brunello, della Provincia di Varese e di Regione Lombardia.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e la sede dispone di un ampio parcheggio nelle immediate vicinanze.

Informazioni utili:

Dove: Sala Polifunzionale, via dei Prè 2, Brunello (VA).

Quando: Ogni giovedì dal 9 aprile al 4 giugno, ore 21.00.

Contatti: 375 9109010 | info@artandcharity.it | www.artandcharity.it.