Artigiani in festa al Castello Visconti di Somma Lombardo: mercatino, laboratori e mini olimpiadi nel parco

Una giornata tra artigianato, gusto e attività per tutta la famiglia nel parco del Castello Visconti di Somma Lombardo: mercatino, laboratori, visite guidate e giochi per bambini

Domenica 29 marzo, nella splendida cornice del Castello Visconti di Somma Lombardo, si terrà la quattordicesima edizione di

Artigiani in Festa al Castello

un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianato di qualità, dei prodotti tipici e delle giornate all’aria aperta in un contesto storico unico.

Per l’intera giornata il Castello e il suo parco accoglieranno oltre 100 artigiani, creativi e produttori selezionati, dando vita a un grande percorso espositivo tra creatività, tradizione e saper fare artigianale. I visitatori potranno scoprire e acquistare creazioni originali, manufatti artigianali e proposte di alta qualità, in un’atmosfera di festa pensata per tutta la famiglia.

L’evento sarà a ingresso gratuito, con apertura del mercatino dalle ore 10.00 alle ore 18.30.

Visite guidate al Castello

Durante la giornata sarà possibile partecipare alle visite guidate del Castello Visconti, per scoprire la storia e il fascino di uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

Le visite guidate si svolgeranno dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle ore 17

E’ necessario prenotare chiamando il nuero 3667507462 o scrivendo a castellovisconti@libero.it

Mini Olimpiadi nel prato per i più piccoli

Grande spazio sarà dedicato ai bambini grazie alla collaborazione con l’associazione “Casa di Mago Merlino”, che proporrà l’iniziativa:

Mini Olimpiadi nel Prato – Il viaggio degli atleti della natura

un percorso di giochi e attività ludiche dedicato ai bimbi di tutte le età.

Programma

Giochi e prove

Laboratori creativi

I Guardiani del Prato

Cerimonia finale

Laboratori e Masterclass

Il programma della giornata prevede anche momenti dedicati alla creatività e alla scoperta nel PARCO del Castello.

Ore 11.00 e ore 16.00

Laboratorio di manipolazione a cura di Terra e Fuoco Lab – Creiamo insieme i Fiori d’Argilla

Attività dedicata ai bambini a partire dai 6 anni.

Ore 15.00

Masterclass a cura di Gin Autentici – Come nasce un Gin Autentico

Un’esperienza per scoprire i segreti della produzione del gin artigianale.

Attività riservata ai maggiori di 18 anni.

Sapori autentici e punti ristoro

Imperdibile l’Angolo del Gusto, allestito nel viale di ingresso, nel cortile e nel parco del Castello, dove i visitatori potranno scoprire e acquistare prodotti tipici e specialità gastronomiche.

Tra le proposte:

salumi e formaggi tipici prodotti a km 0 colombe pasquali miele e prodotti dell’alveare amari e liquori artigianali granole e dolci specialità frozen yogurt



Saranno inoltre presenti aree ristoro con proposte perfette per pranzi, aperitivi e merende, tra cui:

angolo bar

piadine alla brace

birre artigianali

frittelle

“Artigiani in Festa al Castello” si conferma così un evento capace di unire artigianato, gusto, divertimento e cultura, offrendo ai visitatori una giornata speciale immersi nella bellezza del Castello Visconti di Somma Lombardo, tra creatività, tradizioni e atmosfera primaverile.

Ringraziamenti e sponsor

L’evento è organizzato da Malpensa Meetings con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo e la collaborazione della Fondazione Visconti. La Polizia Locale di Somma Lombardo, i Guardiafuochi del distaccamento di Castellanza che gestiranno il servizio di sicurezza della manifestazione, la Casa di Mago Merlino OdV per la gestione delle attività ludiche per i bambini.

Si ringrazia lo sponsor dell’evento: Depuratoritalia (www.depuratoritalia.it)

Il servizio fotografico sarà curato da Emanuele Esposito. www.instagram.com/emaxfotografia/

