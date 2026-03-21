Assalto al bancomat a Malnate: esplosione nella notte in pieno centro
Colpo intorno alle 3.30 in piazza 25 Aprile, incerto il bottino. Sul posto i carabinieri che hanno subito avviato le indagini
Il silenzio della notte a Malnate è stato rotto da una forte esplosione. Intorno alle 3.30 di sabato 21 marzo, è stato fatto saltare il bancomat della Bpm che si trova in piazza 25 Aprile nel centro della cittadina.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Al momento non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a portare via il bottino né quale possa essere l’ammontare della somma sottratta.
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