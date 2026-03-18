Assolto l’ex sindaco di Ferno, la “profonda soddisfazione” di Sarah Foti, attuale sindaco

«In merito all’assoluzione con formula piena dell’ex sindaco Filippo Gesualdi dalle gravi accuse di voto di scambio con la ‘Ndrangheta, giunta in data odierna, desidero esprimere pubblicamente un sentimento di profonda soddisfazione e di sincera solidarietà nei confronti di chi, per anni, ha dovuto sopportare un peso ingiusto e lacerante».

Lo dice Sarah Foti, attuale sindaca di Ferno, parlando del suo predecessore, assolto oggi in primo grado dal tribunale di Busto Arsizio: il collegio non ha ritenuto valida l’accusa formulata dal pm della Distrettuale Antimafia Alessandra Cerreti.

«Questa sentenza rappresenta un passaggio significativo in una vicenda che ha segnato profondamente la vita pubblica e istituzionale della nostra comunità. Personalmente, conoscendo Filippo Gesualdi, non ho mai ritenuto credibili le accuse rivoltegli, che per me sono sempre apparse assurde» dice Foti, già assessora nella giunta Gesualdi.

La prima cittadina però non risparmia qualche critica: «Negli anni trascorsi, tuttavia, non sono mancate prese di posizione affrettate e giudizi sommari che, ben prima dell’accertamento dei fatti, hanno contribuito ad alimentare un clima di sospetto e di delegittimazione. In alcuni casi, tali atteggiamenti sono apparsi dettati più da convenienze politiche o elettorali che da un reale rispetto dei principi di equilibrio, responsabilità e correttezza, sfociando in qualche caso in episodi ed affermazioni dal sapore palesemente diffamatorio, rivolti anche a chi a fianco di Gesualdi ha lavorato con impegno ed onestà. Spero, a tal proposito, che chi sa di essersi sporcato con tali condotte abbia ora la dignità e la decenza di chiedere scusa o, quanto meno, di stare in silenzio».

«È proprio su questo piano – quello dell’etica pubblica e della serietà del confronto politico – che questa vicenda impone una riflessione. Il ricorso a insinuazioni, semplificazioni o condanne preventive non solo rischia di colpire ingiustamente le persone coinvolte, ma finisce anche per indebolire la credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini. Rinnovo quindi la mia vicinanza a Filippo Gesualdi, con l’auspicio che questa decisione contribuisca a restituire serenità e rispetto alla sua persona, all’intera comunità di Ferno e all’immagine del paese».