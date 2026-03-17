Varese News

Varese Laghi

Atti persecutori ed “esercizio arbitrario“: arrestato, torna libero a Varese con braccialetto elettronico

Il provvedimento prevede il monitoraggio costante dell’uomo, nell’ambito delle misure volte a prevenire ulteriori comportamenti di stalking e dunque a garantire la tutela delle persone coinvolte

Generico 16 Mar 2026

Intervento dei carabinieri della stazione di Laveno-Mombello nei giorni scorsi, dove un uomo è stato arrestato venerdì con l’accusa di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni» e atti persecutori, reato previsto dall’articolo 612 bis del codice penale che appunto punisce lo stalking.

Secondo quanto emerso, il soggetto è stato fermato dai militari al termine degli accertamenti svolti sul territorio. Dopo l’arresto, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Entro i termini di legge per la convalida della misura restrittiva, cioè lunedì, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la scarcerazione, applicando però nei suoi confronti la misura cautelare del braccialetto elettronico.

Il provvedimento prevede il monitoraggio costante dell’uomo, nell’ambito delle misure volte a prevenire ulteriori comportamenti persecutori e a garantire la tutela delle persone coinvolte.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 17 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.