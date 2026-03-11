Augusto Airoldi e il commosso ricordo di mons. Centemeri: “Amava Saronno senza riserve”

Augusto Auroldi, sindaco di Saronno dal 2020 al 2025, ricorda con affetto e commozione monsignor Angelo Centemeri, morto questa mattina all’età di 96 anni.

«Sono passati meno di tre anni da quando la foto che accompagna queta nota è stata scattata: era il 4 aprile 2023. Con l’allora vicesindaco Laura Succi, abbiamo voluto festeggiare i 93 anni di monsigbnor Angelo Centemeri, don Angelo come gli piaceva essere chiamato, e portargli gli auguri affettuosi di tutta la città. Fu un incontro sorprendente per un uomo di 93 anni. Don Angelo ci regalò una serie di riflessioni lucide, profonde e acute sulla nostra Saronno: una città che ha amato e servito dal 1982 al 2007 come prevosto e ha continuato ad amare fino a pochi giorni fa come cappellano della RSA Gianetti. Dalla difficoltà di noi adulti a relazionarci con i ragazzi, ai bisogni sempre più pressanti delle famiglie, dalla necessità di coinvolgere singoli e associazioni nella vita cittadina, a quella dell’integrazione con i nuovi venuti, dall’eredità lasciataci dal Covid, al progressivo invecchiamento della nostra comunità», scrive Airoldi.

«Don Angelo è stato un vero pastore: non solamente il responsabile della comunità cattolica, ma impegno civico, storia, cultura, socialità, accoglienza hanno caratterizzato la sua presenza in città in un periodo di profonde trasformazioni sociali. Quel giorno lo invitammo pregandolo di portare con sé la Ciocchina, benemerenza attribuitagli nel 2005 quale “riconoscenza per il suo prezioso lavoro a favore dell’intera città di Saronno”. Un riconoscimento che teneva in bella vista anche nel suo piccolo appartamento di cappellano alla RSA Gianetti e del quale andava giustamente orgoglioso. Durante il mio mandato di Sindaco della città, confesso di essere ricorso più volte ad un confronto con lui. Incontri dai quali uscivo non solo con preziosi consigli, ma confortato dalla vicinanza paterna di un uomo che amava senza riserve tutti i saronnesi. Grazie don Angelo per esserci stato. Ai suoi familiari la vicinanza ed il cordoglio mio personale e della mia Amministrazione. Riposi ora in quel regno di pace e gioia eterna al quale ha dedicato la vita».