«Aule specializzate e ricostruire la pista d’atletica», il sindaco dei ragazzi a Travedona Monate ha le idee chiare

Una scuola più colorata e luminosa, con aule più organizzate in base alle materie, classi specializzate per arte e musica, una pista d’atletica ristrutturata e una palestra a disposizione degli studenti anche fuori dagli orari scolastici. Il nuovo sindaco dei ragazzi di Travedona Monate Tommaso Calia ha tante idee e molto chiare per la sua scuola e il paese.

Sabato 14 marzo nella sala delle Partecipazioni in municipio si è celebrata la proclamazione ufficiale del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi, eletto dagli studenti della scuola secondaria di primo grado G. Leva di Travedona Monate. Il sindaco dei ragazzi Tommaso Calia, candidato della lista “La Rivoluzione” è al primo anno delle medie ed è stato eletto il 30 gennaio. La nuova giovanissima amministrazione resterà in carica per il biennio 2026-2028.

Il Consiglio comunale dei Ragazzi è uno strumento di partecipazione civica per gli studenti, chiamati a confrontarsi, proporre idee e contribuire alla vita della scuola e del paese attraverso iniziative e progetti dedicati ai giovani. Insieme ai consiglieri eletti, il Consiglio avrà quindi il compito di portare avanti le proposte contenute nel programma della lista eletta, con particolare attenzione al miglioramento degli spazi scolastici, allo sviluppo delle attività sportive e alla creazione di nuove occasioni di socializzazione tra gli studenti.

Nel suo primo intervento, il neo-sindaco dei ragazzi ha sottolineato il valore dell’impegno civico e della partecipazione.

«Se si vogliono cambiare davvero le cose – ha affermato Calia – , prima occorre cambiare se stessi in meglio, come cittadini e come esseri umani».

Il Consiglio comunale dei Ragazzi è un progetto di educazione civica nato per consentire agli studenti di avvicinarsi alle istituzioni e di sviluppare senso civico, responsabilità e capacità di confronto. «Il Consiglio comunale dei Ragazzi – commenta il sindaco Angelo Fiombo – è un progetto molto importante perché permette ai più giovani di avvicinarsi concretamente alla vita amministrativa del paese e di sviluppare un forte senso di cittadinanza attiva. Auguriamo buon lavoro al nuovo Sindaco dei Ragazzi e a tutti i consiglieri, certi che sapranno portare idee ed entusiasmo per migliorare la vita della scuola e della comunità».

I membri del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi

Il Consiglio comunale dei Ragazzi è composto da:

Sindaco

Tommaso Calia – Lista “La Rivoluzione”

Consiglieri di maggioranza

Riccardo Tronconi – Lista “La Rivoluzione”

Leone Peruzzo – Lista “La Rivoluzione”

Michele Mascolo – Lista “La Rivoluzione”

Mohamed Aziz Cheikh – Lista “La Rivoluzione”

Consiglieri di minoranza

Emma Bulgarelli – Lista “Our City Our Life”

Jacopo Valenzisi – Lista “Aiutiamo la scuola e l’ambiente”