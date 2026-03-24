Auser e scuole di Gallarate: quando la solidarietà diventa una lezione tra i banchi

Non è mai troppo tardi per imparare a usare un tablet, e non è mai troppo presto per scoprire il valore della cittadinanza attiva. È questo lo spirito che anima la collaborazione tra l’Auser Insieme di Gallarate e gli istituti superiori della città, un legame che nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 si è trasformato in un laboratorio permanente di scambio generazionale.

Le attività hanno visto protagonisti gli studenti dell’IS “G. Falcone” e dell’ITE-LL “Gadda Rosselli”, coinvolti in progetti che vanno dalla tecnologia alla riflessione sull’affettività.

I “nipoti” insegnano il digitale

Uno degli esempi più concreti di questo scambio è avvenuto con le classi terze del “Falcone”. Qui i ruoli si sono invertiti: gli studenti sono saliti in cattedra come tutor informatici per guidare i soci Auser alla scoperta del mondo digitale. Un corso di digitalizzazione che non ha insegnato solo l’uso di app e computer, ma ha abbattuto le barriere tra giovani e anziani attraverso il dialogo quotidiano. Sempre al Falcone, le classi seconde hanno partecipato all’incontro “Con ironia puoi dire tutto”, curato da Giancarlo Bozzo, un momento dedicato alla gestione delle relazioni e dell’affettività.

L’educazione civica passa dalla sede Auser

Il “Gadda Rosselli” ha invece puntato sul progetto “Il principio di solidarietà”. Gli studenti non si sono limitati alla teoria in aula (affrontata l’11 e il 18 marzo), ma hanno toccato con mano il mondo dell’associazionismo visitando la sede Auser il 13 e il 20 marzo. Un’occasione per capire cosa significhi, nella pratica, essere parte di una comunità solidale.

Verso il 25 aprile: la storia delle Partigiane

Il percorso non si ferma qui. In vista della Festa della Liberazione, il prossimo 20 aprile 2026 la sede Auser ospiterà gli studenti del “Gadda Rosselli” per la presentazione del libro “Partigiane – storie di donne nella Resistenza”. Sarà un momento di approfondimento storico fondamentale per tramandare la memoria civile del Paese.

«Queste esperienze dimostrano quanto sia fondamentale costruire ponti tra generazioni diverse – sottolineano dall’Auser Gallarate – valorizzando competenze, ascolto e partecipazione attiva». L’obiettivo resta quello di far conoscere ai ragazzi la realtà del volontariato, gettando i semi per una comunità futura più consapevole e inclusiva.