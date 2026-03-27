Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Autismo, a Busto Arsizio una mattinata di formazione per docenti e cittadini: focus sull’inclusione

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, il Comune e le autorità sanitarie locali promuovono un incontro dedicato all'utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) tra i banchi di scuola

Progetto Terra Luna. Centro per l\'autismo Gallarate

Abbattere le barriere della comunicazione per rendere la scuola un luogo davvero inclusivo, partendo dagli strumenti pratici che possono fare la differenza nel quotidiano. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Busto Arsizio promuove un importante momento di approfondimento dedicato alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

L’incontro formativo, dal titolo “Autismo – Comunicare a scuola”, si terrà martedì 2 aprile presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli, a partire dalle ore 10.00. L’iniziativa nasce nell’ambito del protocollo d’intesa che vede collaborare l’amministrazione comunale con ASST Valle Olona e ATS Insubria.

Il supporto della CAA

Il focus della mattinata sarà l’utilizzo della CAA come strumento essenziale per facilitare l’interazione degli alunni con disturbi dello spettro autistico. Sebbene l’appuntamento sia rivolto prioritariamente ai docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, la partecipazione è aperta anche alle associazioni del territorio e ai cittadini interessati a comprendere meglio queste dinamiche.

A guidare i lavori saranno gli specialisti dell’Unità Operativa dedicata ai disturbi dell’autismo di ASST Valle Olona. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Emanuele Antonelli e dei direttori generali di ATS e ASST, Salvatore Gioia e Daniela Bianchi, il programma entrerà nel vivo con relazioni tecniche su logopedia, psicologia e strutturazione degli spazi.

Il programma degli interventi

Ore 10.40: Presentazione dei servizi ASST dedicati all’autismo con la dottoressa Erika Morandi.

Ore 11.00: “Non solo parole”, approfondimento sulla CAA con la logopedista Giorgia Banzato.

Ore 11.45: Il ruolo dell’insegnante nel contesto scolastico con la psicologa Francesca Pighetti.

Ore 12.30: Consigli pratici sulla gestione di spazi, tempi e gioco con il tecnico della riabilitazione psichiatrica Valerio Maiorca.

L’evento si concluderà intorno alle 13.15 con uno spazio dedicato alla discussione e al confronto diretto tra i partecipanti e i relatori.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.