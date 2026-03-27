Autismo, a Busto Arsizio una mattinata di formazione per docenti e cittadini: focus sull’inclusione

Abbattere le barriere della comunicazione per rendere la scuola un luogo davvero inclusivo, partendo dagli strumenti pratici che possono fare la differenza nel quotidiano. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Busto Arsizio promuove un importante momento di approfondimento dedicato alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

L’incontro formativo, dal titolo “Autismo – Comunicare a scuola”, si terrà martedì 2 aprile presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli, a partire dalle ore 10.00. L’iniziativa nasce nell’ambito del protocollo d’intesa che vede collaborare l’amministrazione comunale con ASST Valle Olona e ATS Insubria.

Il supporto della CAA

Il focus della mattinata sarà l’utilizzo della CAA come strumento essenziale per facilitare l’interazione degli alunni con disturbi dello spettro autistico. Sebbene l’appuntamento sia rivolto prioritariamente ai docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, la partecipazione è aperta anche alle associazioni del territorio e ai cittadini interessati a comprendere meglio queste dinamiche.

A guidare i lavori saranno gli specialisti dell’Unità Operativa dedicata ai disturbi dell’autismo di ASST Valle Olona. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Emanuele Antonelli e dei direttori generali di ATS e ASST, Salvatore Gioia e Daniela Bianchi, il programma entrerà nel vivo con relazioni tecniche su logopedia, psicologia e strutturazione degli spazi.

Il programma degli interventi

Ore 10.40: Presentazione dei servizi ASST dedicati all’autismo con la dottoressa Erika Morandi.

Ore 11.00: “Non solo parole”, approfondimento sulla CAA con la logopedista Giorgia Banzato.

Ore 11.45: Il ruolo dell’insegnante nel contesto scolastico con la psicologa Francesca Pighetti.

Ore 12.30: Consigli pratici sulla gestione di spazi, tempi e gioco con il tecnico della riabilitazione psichiatrica Valerio Maiorca.

L’evento si concluderà intorno alle 13.15 con uno spazio dedicato alla discussione e al confronto diretto tra i partecipanti e i relatori.