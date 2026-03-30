“Autismo, comunicare a scuola”: a Busto Arsizio un convegno con gli specialisti dell’Asst Valle Olona
L'incontro, che si terrà il 2 aprile in Sala Tramogge dei Molini Marzoli, è pensato per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria di primo grado, ma è aperto anche alle associazioni e ai cittadini interessati alla tematica
Il 2 aprile ricorre al Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. La Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà un evento organizzato nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto da ASST Valle Olona, ATS Insubria e Comune di Busto Arsizio.
L’incontro, dal titolo “Autismo, comunicare a scuola”, è pensato per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria di primo grado, ma è aperto anche alle associazioni e ai cittadini interessati alla tematica.
Ad aprire i lavori saranno Salvatore Gioia, Direttore Generale di ATS Insubria, Daniela Bianchi, Direttore Generale di ASST Valle Olona ed Emanuele Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio.
Focus principale l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), con protagonisti gli specialisti di ASST Valle Olona: la Dott.ssa Erika Morandi, Referente SSD Disturbo Autistico nel ciclo della vita, parlerà dei servizi dedicati ai Disturbi dello Spettro autistico, la Dott.ssa Giorgia Banzato, Logopedista, tratterà il tema “Non solo parole: comunicazione aumentativa alternativa, la Dott.ssa Francesca Pighetti, Psicologa, affronterà il tema della comunicazione a scuola e del ruolo dell’insegnante.
Infine, il Dott. Valerio Maiorca, TeRP, fornirà informazioni su come strutturare lo spazio-tempo in termini di gioco e tempo libero.
Sempre il 2 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, all’ingresso dell’Ospedale di Busto Arsizio saranno distribuiti segnalibri artigianali realizzati nell’ambito del progetto Bookbox. Ogni segnalibro è un’opera unica, creata con passione e dedizione, che rappresenta un gesto simbolico di sensibilizzazione sull’autismo. I segnalibri saranno disponibili all’ingresso del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare attivamente alla giornata e di contribuire alla sensibilizzazione del tema.
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