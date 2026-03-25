Auto contro un ostacolo a Marchirolo nella notte: feriti due giovani

Incidente stradale nella notte a Marchirolo, in via Pellini Ferruccio, dove poco dopo la mezzanotte un’auto è finita contro un ostacolo per cause in corso di accertamento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 21 anni e una donna di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Luino e i vigili del fuoco di Varese, oltre ai mezzi di soccorso sanitario inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

I feriti sono stati assistiti da un mezzo di soccorso avanzato e da due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Circolo di Varese: le condizioni sono state valutate di media gravità (codice giallo), mentre inizialmente uno dei coinvolti risultava in codice verde.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(immagine di repertorio)