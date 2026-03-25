Auto in fiamme accanto l’imbarcadero di Laveno Mombello
L'utilitaria ha preso fuoco sulla carreggiata lungo via Gaggetto, poco prima della pizza della stazione la mattina di mercoledì 25 marzo
Un’automobile ha preso fuoco a Laveno Mombello, nei pressi dell’imbarcadero, la mattina di mercoledì 25 marzo.
L’utilitaria stava percorrendo via Gaggetto (poco prima della piazza della stazione), quando all’improvviso hanno cominciato ad alzarsi le fiamme dal cofano, costringendo chi si trovava a bordo ad abbandonare il veicolo in mezzo alla corsia.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita.
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