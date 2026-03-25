Auto in fiamme nella notte a Lomazzo in A9: intervento dei vigili del fuoco
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo
Momenti di apprensione nella notte lungo l’autostrada A9, dove si è verificato un incendio che ha coinvolto un’autovettura nei primi minuti della giornata di oggi, 25 marzo.
L’allarme è scattato intorno alle 00.40 nel tratto in direzione Nord, poco prima dell’area di servizio di Lomazzo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo.
Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.
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