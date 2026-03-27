Autocarro in panne, traffico bloccato alla Folla di Malnate

Un guasto meccanico a un mezzo pesante sta bloccando la circolazione in uno dei punti nevralgici della viabilità locale, causando pesanti ripercussioni sul traffico tra Malnate e Varese. Intorno alle ore 13 di oggi, venerdì 27 marzo, un autocarro è rimasto in panne proprio all’interno della rotatoria in località Folla, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli.

Disagi verso Varese e il confine

La posizione del mezzo guasto sta impedendo il normale deflusso delle auto, in particolare per chi è diretto verso il capoluogo o procede in direzione del confine di Stato di Gaggiolo. Trattandosi di un orario di punta per il rientro o gli spostamenti lavorativi, si sono formate code che interessano il tratto malnatese, con rallentamenti che si ripercuotono su tutta la direttrice principale.

L’intervento della Polizia Locale

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Malnate, che stanno presidiando l’area della rotatoria per gestire la viabilità e coordinare le operazioni di rimozione del mezzo pesante. L’intervento è tuttora in corso e si attende l’arrivo dei soccorsi stradali idonei allo spostamento del camion per liberare completamente la sede stradale.

Percorsi alternativi consigliati

Il Comune di Malnate ha diffuso un avviso urgente per invitare gli automobilisti a evitare il settore della Folla fino a cessata emergenza. «Consigliamo un percorso alternativo – l’appello dell’Amministrazione Comunale – passando dal ponte di Vedano per evitare di rimanere bloccati nelle code in direzione Varese e Svizzera». La situazione dovrebbe tornare alla normalità una volta concluse le manovre di rimozione del veicolo.