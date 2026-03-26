Avrò cura di te al Teatro di Gallarate per Condominio Kids

È ispirato all’omonimo albo illustrato di Maria Loretta Giraldo – autrice – e Nicoletta Bertelle – illustratrice – l’evento Avrò cura di te in programma domenica 28 marzo alle ore 16 nel Ridotto del Teatro Condominio di Gallarate.

La narrazione, dedicata alla naturale e feconda collaborazione dei diversi elementi naturali per il fiorire della vita, è a cura dell’attrice e regista Liliana Maffei, come pure il successivo laboratorio a tema.

L’evento è parte della rassegna Consominio Kids: una serie di letture e laboratori per bambini in programma con cadenza mensile la domenica pomeriggio alle ore 16.

Condominio Kids è un format pensato per i bambini dai 4 agli 11 anni, che vede il racconto drammatizzato di una storia seguito da un piccolo laboratorio a tema.

L’idea alla base di questa proposta artistica è quello della fiaba come strumento educativo, evolutivo e di crescita dei piccoli ascoltatori.

Di seguito i prossimi appuntamenti del 2026.

19 aprile 2026: “Dal cielo alla terra”

17 maggio 2026: “”Il mostro peloso”

Eventi rivolti a bambini di età compresa indicativamente tra i 4 e gli 11 anni e ospitati dal Ridotto del Teatro Condominio.

Biglietto – posto unico – a 10 euro.

Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@teatrocondominio.