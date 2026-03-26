Avs Saronno ai giovani: “Al referendum avete fatto la differenza. Ora entrate nei partiti e cambiateli”

Prosegue anche a Saronno il dibattito dopo la vittoria dei No al referendum costituzionale. Da più parti il risultato del referendum viene letto anche come un forte segnale politico, che potrebbe dare indicazioni sulle elezioni del 2027. E’ il caso di Alleanza Verdi Sinistra Saronno, che in una nota sottolinea il ruolo decisivo della partecipazione, in particolare dei giovani, interpretando la vittoria del “No” come un punto di partenza per costruire un’alternativa e rafforzare l’impegno politico dal basso.

«Il trionfo del No al referendum è stato un segnale di rottura che può mettere le basi al cambiamento – scrive Avs Saronno – E’ la dimostrazione che il nostro Paese non vuole farsi trascinare nelle scelte folli di questo governo e che la partecipazione dal basso può scardinare ogni disegno autoritario Grazie in particolare alle ragazze e ai ragazzi. Grazie per aver deciso di andare a votare in difesa della Costituzione. Erano ragazze e ragazzi i partigiani che lottarono per abbattere il regime fascista e costruire il nuovo Paese. Sono ragazze e ragazzi quelli che in questo voto hanno fatto la differenza».

Ed è proprio ai giovani che si rivolge Avs Saronno: «I ragazzi e le ragazze hanno deciso di andare a votare perché hanno capito che il loro voto contava. I ragazzi e le ragazze “fuori sede” hanno deciso di chiedere di fare i rappresentanti di lista pur di poter esercitare il diritto di voto che il Governo aveva loro tolto. Per trasformare questa vittoria in un’alternativa reale il prossimo weekend ci troveremo tutte e tutti a Roma con gli appuntamenti di mobilitazione globale No Kings ontro i “re” e le loro guerre. E la guardia dovrà restare alta sia contro la proposta di riforma della legge elettorale, sia contro l’ipotesi di riforma per il Premierato che il centro destra non ha certamente accantonato. E alle ragazze e ai ragazzi un ultimo suggerimento. Il nostro sistema politico si basa sulla rappresentanza e sulla delega che i cittadini danno ai partiti politici. Occupate i partiti, fateli vostri e portate al loro interno i vostri valori, le vostre idee e la vostra partecipazione».