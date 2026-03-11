Azzate celebra l’impegno civico con il “Boeu da ’Za” e inaugura la mostra fotografica sui panorami del paese

Il Comune di Azzate ripropone anche quest’anno il “Boeu da ’Za”, la tradizionale cerimonia delle benemerenze civiche. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20.45 nella Sala Consiliare di Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani.

Si tratta di uno dei momenti più significativi della vita pubblica del paese, dedicato al riconoscimento delle persone che con il loro impegno contribuiscono alla crescita e al benessere della comunità.

«Sarà un’occasione per ritrovarsi e per riconoscere il merito di chi, con il proprio impegno, ha contribuito a rendere Azzate un paese migliore: attraverso l’attività di volontariato, l’impegno nella cultura, nell’insegnamento, nel lavoro e in tanti altri ambiti della vita sociale – spiega il vicesindaco Giacomo Tamborini.

Crediamo che questo appuntamento sia un momento autentico di comunità, un’occasione di incontro e di coesione. Sono valori in cui crediamo profondamente: la coesione tra tutti gli attori che vivono e animano un territorio è ciò che permette davvero a una comunità di crescere e migliorarsi».

Al termine della consegna delle benemerenze civiche verrà inoltre inaugurata la mostra fotografica “Panorami di Azzate”, realizzata con gli scatti dei partecipanti al concorso dedicato al territorio. Durante la serata verranno premiati i primi tre classificati e le dodici fotografie migliori entreranno a far parte del tradizionale calendario della Società di Mutua Assistenza Sanitaria di Azzate.

«Si tratta di una realtà storica, fondata nel 1890, del nostro paese che da sempre pone al centro proprio il concetto di comunità, ispirandosi a un principio semplice ma profondamente significativo: chi può metta, chi non può prenda.

Sarà dunque una serata importante per Azzate: un momento per riconoscere il valore delle persone, celebrare l’impegno civico e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità», conclude Tamborini.