BA Film Festival, il martedì è nel segno di Pappi Corsicato e delle anteprime internazionali

Il BA Film Festival scalda i motori per una giornata di martedì 24 marzo ricca di visioni e ospiti di rilievo. La ventiquattresima edizione della kermesse bustocca prosegue il suo cammino intrecciando il cinema del reale con l’animazione d’avanguardia e i grandi classici del cinema indipendente italiano.

La mattina per le scuole

Si comincia alle ore 9.00 al Cinema Fratello Sole con la sezione «Made in Italy Scuole». Protagonista sarà la proiezione di «Tienimi presente», opera prima di Alberto Palmiero già premiata alla Festa del Cinema di Roma 2025. Il regista, presente in sala insieme all’aiuto Vincenzo Pezone, dialogherà con gli studenti su un tema delicato: il bisogno delle nuove generazioni di essere ascoltate e riconosciute.

Pomeriggio di anteprime

Il pomeriggio si tinge di colori surreali con il debutto nel lungometraggio del celebre illustratore statunitense Julian Glander. Alle ore 15.00, sempre al Fratello Sole, verrà presentato in anteprima italiana «Boys Go to Jupiter», un’opera d’animazione visionaria che arriva direttamente dal Tribeca Festival. A seguire, alle 17.30, il festival riserva una sorpresa al suo pubblico con la proiezione di un film segreto, anch’esso presentato per la prima volta in Italia.

Serata d’autore tra Busto e Castellanza

Il culmine della giornata sarà dedicato a Pappi Corsicato. Alle 20.30, il Cinema Dante di Castellanza ospiterà l’incontro «Prima di diventare grandi», dove il regista napoletano racconterà il suo stile sperimentale e visionario. Per l’occasione verrà riproposto «Libera», il suo folgorante esordio del 1993 interpretato da Iaia Forte, pellicola che ha segnato una svolta nel cinema d’autore degli anni Novanta vincendo numerosi premi, tra cui il Nastro d’Argento.

Contemporaneamente, alle 21.00 al Cinema San Giovanni Bosco di Busto Arsizio, la regista Isabel Pagliai accompagnerà il pubblico alla scoperta di «Fantaisie». Un’altra anteprima italiana che promette di trasportare gli spettatori in un viaggio emotivo sospeso tra sogni e realtà.

Gli appuntamenti di martedì 24 marzo:

Ore 9.00: «Tienimi presente» di Alberto Palmiero – Cinema Fratello Sole, Busto Arsizio.

Ore 15.00: «Boys Go to Jupiter» di Julian Glander – Cinema Fratello Sole, Busto Arsizio.

Ore 20.30: Incontro con Pappi Corsicato e proiezione di «Libera» – Cinema Dante, Castellanza.

Ore 21.00: «Fantaisie» di Isabel Pagliai – Cinema San Giovanni Bosco, Busto Arsizio.