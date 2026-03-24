BA Film Festival, il mercoledì è tra i miti dello sci e l’analisi del fenomeno Zalone

Il B.A. Film Festival entra nel vivo della sua programmazione per la giornata di mercoledì 25 marzo.

Il sipario si alza alle 9 al Cinema Manzoni con la proiezione di Gioia mia, opera di Margherita Spampinato inserita nel Concorso Italiano e in Made in Italy Scuole. La pellicola, che ha già raccolto consensi al Locarno Film Festival, segue il percorso di crescita di un bambino durante un’estate siciliana trascorsa con la nonna. In sala, per dialogare con gli studenti e il pubblico, sarà presente il produttore Gianluca Arcopinto.

Il pomeriggio prosegue al cinema Fratello Sole. Alle 15 debutta in anteprima italiana Buffet Infinity di Simon Glassman, un lungometraggio sperimentale che omaggia la televisione via cavo attraverso una bizzarra contesa tra ristoranti. Per l’occasione interverrà l’attore canadese Dino Primo. Successivamente, alle 17:30, lo schermo passerà al regista Loris G. Nese che presenta Una cosa vicina, film già apprezzato alle Giornate degli Autori di Venezia. L’opera scava nell’identità di un uomo che, cresciuto tra i segreti della propria famiglia negli anni Novanta, ritrova se stesso grazie al cinema. Insieme all’autore parteciperà la produttrice e montatrice Chiara Marotta.

“CHECCO ZALONE: DI COSA RIDIAMO QUANDO RIDIAMO DI LUI?”

Parallelamente alle proiezioni, la sezione Baff in libreria propone un momento di analisi culturale in Sala Monaco. Alle 18 il critico Gianni Canova presenta il volume Checco Zalone – Da Cado dalle nubi a Buen Camino. Di cosa ridiamo quando ridiamo di lui. Il saggio esplora l’efficacia della comicità di Zalone e la sua capacità di descrivere le contraddizioni dell’Italia contemporanea parlando a un pubblico trasversale.

L’EMOZIONE DELLO SPORT OLIMPICO CON L’EX CAMPIONE DEL MONDO GIORGIO ROCCA

La serata di Busto Arsizio offre una variazione tematica legata alla montagna e ai grandi traguardi agonistici. Alle 21 la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospita l’incontro Il mito della pista Stelvio e l’emozione dello sport olimpico. L’ex campione del mondo Giorgio Rocca ripercorrerà la storia della celebre pista di Bormio in un’intervista curata da Flavio Vanetti e Pamela Lainati. L’evento si chiuderà con il documentario di Ciro Tomaiuoli dedicato ai quarant’anni del tracciato che ospiterà le gare di sci alpino maschile di Milano Cortina.

Sempre alle 21, la programmazione del festival si estende alla Sala Ratti di Legnano con la visione de Le bambine. Le registe Valentina e Nicole Bertani accompagneranno il racconto del legame speciale tra tre coetanee che cercano di preservare la propria libertà nel mondo degli adulti. Contemporaneamente, presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, la serata sarà dedicata ai segreti del dietro le quinte con un focus sui nuovi progetti della casa di produzione Cactus Production.

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