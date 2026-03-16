Bando rifugi, due progetti finanziati in provincia di Varese
Complessivamente, la Regione Lombardia ha stanziato quasi sei milioni di euro per migliorare le dotazioni delle strutture
La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, di incrementare di quasi 6 milioni la dotazione del bando Rifugi 2024, misura finalizzata al finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, dei rifugi lombardi.
L’ulteriore incremento della misura, che ha riscosso notevole successo sul territorio, è pari a 5.976.826 euro. Due i progetti approvati in provincia di Varese. Il primo riguarda il Rifugio “Capanna Giulio de Grandi Adamoli” del Club Alpino Italiano – Sezione di Besozzo per 88.598 euro; mentre il secondo è dedicato al Rifugio “Dumenza – Alpe Bovis” del Comune Di Dumenza per 89.473 euro.
«Grazie a queste nuove e ulteriori risorse regionali – dichiara l’assessore Sertori – incrementeremo la dotazione finanziaria del bando andando a finanziare tutti gli interventi ammessi in graduatoria. Quello dei rifugi è un settore importante e strategico, per il quale il mio assessorato ha investito molto e continuerà a farlo».
«Sostenere concretamente i rifugi – sottolinea l’assessore – significa garantire sia un servizio ai tanti appassionati di montagna, che ne apprezzano gli straordinari paesaggi che un presidio. Avere dei punti di riferimento come i rifugi o i bivacchi aumenta infatti la sicurezza nella fruizione e fornisce un supporto fondamentale. Quelle che finanziamo sono azioni progettuali che contribuiscono a migliorare le montagne lombarde rendendole sempre più un fiore all’occhiello della nostra regione».
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