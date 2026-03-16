Bando rifugi, due progetti finanziati in provincia di Varese

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, di incrementare di quasi 6 milioni la dotazione del bando Rifugi 2024, misura finalizzata al finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, dei rifugi lombardi.

L’ulteriore incremento della misura, che ha riscosso notevole successo sul territorio, è pari a 5.976.826 euro. Due i progetti approvati in provincia di Varese. Il primo riguarda il Rifugio “Capanna Giulio de Grandi Adamoli” del Club Alpino Italiano – Sezione di Besozzo per 88.598 euro; mentre il secondo è dedicato al Rifugio “Dumenza – Alpe Bovis” del Comune Di Dumenza per 89.473 euro.

«Grazie a queste nuove e ulteriori risorse regionali – dichiara l’assessore Sertori – incrementeremo la dotazione finanziaria del bando andando a finanziare tutti gli interventi ammessi in graduatoria. Quello dei rifugi è un settore importante e strategico, per il quale il mio assessorato ha investito molto e continuerà a farlo».

«Sostenere concretamente i rifugi – sottolinea l’assessore – significa garantire sia un servizio ai tanti appassionati di montagna, che ne apprezzano gli straordinari paesaggi che un presidio. Avere dei punti di riferimento come i rifugi o i bivacchi aumenta infatti la sicurezza nella fruizione e fornisce un supporto fondamentale. Quelle che finanziamo sono azioni progettuali che contribuiscono a migliorare le montagne lombarde rendendole sempre più un fiore all’occhiello della nostra regione».