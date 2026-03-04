Bando Servizio Civile: a Rovellasca tre opportunità tra sociale e cultura

Nuova opportunità per i giovani di Rovellasca che vogliono vivere l’esperienza del servizio civile. È stato infatti pubblicato il bando per la selezione dei volontari da impiegare nel Servizio Civile Universale, che prevede l’inserimento di 65.964 operatori in progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale e all’estero. Tra questi, anche il Comune di Rovellasca ha aperto le porte ai giovani del territorio, mettendo a bando tre posizioni per i progetti che si svilupperanno tra il 2026 e il 2027.

Tre posti in Comune

L’Amministrazione comunale è alla ricerca di tre figure distinte da inserire in settori strategici per la vita del paese. Nello specifico, i posti disponibili riguardano la biblioteca comunale, i servizi sociali e l’ufficio lavori pubblici. Si tratta di un’occasione per i ragazzi che desiderano mettersi alla prova nel mondo della pubblica amministrazione, acquisendo competenze specifiche nel supporto alla cultura, nel sostegno alle fasce deboli della popolazione o nella gestione del territorio.

Modalità e termini di presentazione

Per partecipare alla selezione c’è tempo fino alle ore 14:00 dell’8 aprile. La procedura è interamente digitalizzata: gli aspiranti volontari devono presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL), accessibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo messo a disposizione dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. Per completare l’invio è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per maggiori dettagli e per consultare il testo integrale del bando, gli interessati possono collegarsi al portale ufficiale delle Politiche Giovanili.