Bando Servizio Civile: a Rovellasca tre opportunità tra sociale e cultura
C'è tempo fino all'8 aprile per inviare la candidatura tramite piattaforma online utilizzando lo SPID: il Comune seleziona tre figure per i progetti che partiranno nel corso dell'anno
Nuova opportunità per i giovani di Rovellasca che vogliono vivere l’esperienza del servizio civile. È stato infatti pubblicato il bando per la selezione dei volontari da impiegare nel Servizio Civile Universale, che prevede l’inserimento di 65.964 operatori in progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale e all’estero. Tra questi, anche il Comune di Rovellasca ha aperto le porte ai giovani del territorio, mettendo a bando tre posizioni per i progetti che si svilupperanno tra il 2026 e il 2027.
Tre posti in Comune
L’Amministrazione comunale è alla ricerca di tre figure distinte da inserire in settori strategici per la vita del paese. Nello specifico, i posti disponibili riguardano la biblioteca comunale, i servizi sociali e l’ufficio lavori pubblici. Si tratta di un’occasione per i ragazzi che desiderano mettersi alla prova nel mondo della pubblica amministrazione, acquisendo competenze specifiche nel supporto alla cultura, nel sostegno alle fasce deboli della popolazione o nella gestione del territorio.
Modalità e termini di presentazione
Per partecipare alla selezione c’è tempo fino alle ore 14:00 dell’8 aprile. La procedura è interamente digitalizzata: gli aspiranti volontari devono presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL), accessibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo messo a disposizione dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. Per completare l’invio è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per maggiori dettagli e per consultare il testo integrale del bando, gli interessati possono collegarsi al portale ufficiale delle Politiche Giovanili.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.